Regjeringen vil ha nøytral forskning på boligmarkedet

– Mange av dem som deltar i boligdebatten synser og spekulerer veldig mye på hva som kommer til å skje med boligprisene, omsetningen, om det er behov for mer nyboligbygging og lignende, sier Jensen til Dagens Næringsliv.

Fredag åpnet hun et nytt forskningssenter ved universitetet Oslo Met, som skal sette seg inn i boligmarkedet og som regjeringen håper vil kunne forutse forandringer som måtte komme.

Oppdraget fra regjeringen innebærer en støtte på 4,5 millioner kroner i året i tre år, med mulighet for forlengelse i inntil fem år. Det innebærer støtte i inntil åtte år og en totalsum på 36 millioner kroner. Senteret blir startet opp omgående og blir et samarbeid mellom Oslo Met og de to private aktørene Eiendomsverdi og Samfunnsøkonomisk analyse.

– Boligmarkedet er et veldig stort og viktig marked, og vi har lite empiri og forskning å lene oss på når vi skal forsøke å se inn i krystallkulen og vurdere hvilke utfordringer vi står overfor. Det viser seg at mye av det som sies på kort sikt, kanskje ikke stemmer helt med det som faktisk skjer, sier finansministeren til avisen.