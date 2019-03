Dale både samferdselsminister og justisminister

– Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) overtar inntil videre ansvaret for justis- og innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i den tid statsråd Tor Mikkel Wara har permisjon, opplyser Statsministerens kontor.

Endringen ble varslet torsdag og formelt gjort i statsråd fredag.

Wara ble torsdag permittert etter at samboeren hans ble siktet for å ha diktet opp en straffbar handling ved å tenne på familiens bil.

– Jeg har stor medfølelse med Tor Mikkel og familien, som nå er i en krevende situasjon, sier Dale i en kommentar til NTB.

– Jeg har nå blitt bedt om å fungere som justisminister mens Tor Mikkel er i permisjon. Det vil si at jeg inntil videre skal være både samferdselsminister og justis- og innvandringsminister. Dette er to tunge og viktige fagfelt. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å gjøre en god jobb på begge disse feltene, sier Frp-statsråden.