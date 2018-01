Hagen skuffet over at han ikke ble eldrestatsråd

Regjeringen ble presentert onsdag, og Fremskrittspartiets Åse Michaelsen skal bekle den nye rollen som eldreminister.

– Jeg begynner å bli vant med at jeg ikke tilgodeses med ting jeg har lyst på. Når det er sagt har jeg tro på at Åse Michaelsen vil gjøre en fremragende jobb og ønsker henne masse lykke til, sier Hagen til Dagsavisen.

Han har lenge tatt til orde for en eldreminister og sier det er hyggelig at det nå blir slik. Frp-nestoren svarer samtidig et kontant «ja» på direkte spørsmål om han er skuffet over at han ikke selv fikk jobben.

Hagen fikk i fjor høst heller ikke oppfylt sitt ønske om å bli medlem av Nobelkomiteen. Også vervet som stortingspresident glapp i sin tid for mannen som var Frps partileder i årene 1978 til 2006.