Giskes advokater rystet over Arbeiderpartiet

– Vi er rystet over at Arbeiderpartiet har valgt å behandle saken uten å gi Giske tilsvarsrett. Det er brudd på grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, sier advokat Christopher Hansteen til NTB.

Han og Frode Sulland har de siste ukene vært hyret inn som Giskes advokater, etter at den tidligere nestlederen ble anklaget for seksuell trakassering. Arbeiderpartiet konkluderte torsdag med at Giske har brutt partiets interne regelverk.

Hansteen mener partiet nå bryter forutsetningen det selv satte for behandlingen av varslene, nemlig at den som er anklaget skulle få gi sin versjon av hendelsene.

– De har avgjort sakene ved å legge varslernes versjon til grunn. De undersøkelser som er gjort, bærer veldig preg av at man har villet underbygge og understøtte varslernes versjon, sier Hansteen.

– En alvorlig feil

Advokaten mener det er problematisk særlig fordi partiet også har lagt til grunn et prinsipp om omvendt bevisbyrde, det vil si at Giske må bevise sin uskyld.

– Når de da konkluderer uten at han får gi sin versjon, er konklusjonen gitt. Det er en alvorlig feil.

Partileder Jonas Gahr Støre mener Giske har fått fullt innsyn i sakene og mulighet til å svare.

– Det har ikke Giske fått anledning til. Han er syk og er ikke i stand til å gi sin versjon, og advokatene kan selvfølgelig ikke gi hans versjon uten at han er i stand til det selv, sier Hansteen.

– Både etterforsker og dommer

I en pressemelding opplyser de to advokatene at de har hatt dialog med partiets advokater om prosessen, men understreker at det ikke erstatter Giske behov for å svare på anklagene.

«Vi stiller oss også kritiske til at Arbeiderpartiet i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner», heter det i pressemeldingen.

Trond Giske har trukket seg som nestleder i Arbeiderpartiet som følge av flere varsler mot ham. Varslene er knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Giske har beklaget sin oppførsel, men samtidig framholdt på Facebook at det er kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

På spørsmål om Giske er uenig i at han har brutt partiets regler, sier Hansteen at dette er noe han ikke har tatt stilling til. Han og Sulland vil gå noen runder med Giske for å vurdere hva de skal gjøre videre og bekrefter at det finnes muligheter for å ta saken videre utenfor partiets interne organer.

– Men det kan jeg ikke konkretisere nærmere.

NTB har vært i kontakt med Giskes pressekontakt Bård Flaarønning. Han opplyser at Giske fortsatt er sykmeldt, og at han derfor ikke har mulighet til å kommentere saken.