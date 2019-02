Voldtektssak mot tidligere Molde-spiller utsatt til oktober

Ankesaken skulle ha egentlig ha startet torsdag i Frostating lagmannsrett, men ble to dager før utsatt på ubestemt tid. Fredag opplyser lagmannsretten til Nettavisen at den skal starte 1. oktober.

Den 27 år gamle tidligere Molde-spilleren er tiltalt for sovevoldtekt. Han ble frikjent i Romsdal tingrett i august i fjor, men ble dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning. Påtalemyndigheten anket frifinnelsen.

Årsaken til at rettssaken har blitt utsatt, er at et sentralt vitne i saken har sagt han ikke kommer til å møte opp fordi han skal spille en treningskamp.

John Christian Elden, som er bistandsadvokat for den fornærmede i saken, reagerer på ventetiden.

– Dette er tortur. Min klient hadde fått plass i en uke for traumebehandling i september etter voldtekten på grunn av kø i helsevesenet. Dette må nå utsettes på ubestemt tid. Livet hennes er satt på vent i nesten åtte måneder på grunn av en treningskamp, sier Elden til Nettavisen.