Hjemme hos Laila Anita Bertheussen ble det funnet et frimerkehefte med samme type frimerker som ble satt på brevene som ble sendt til Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen Christian Tybring-Gjedde. I dette heftet manglet fire frimerker.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde var samfunnssikkerhetsminister da hun fikk trusselbrevet. Her sammen med sin bistandsadvokat Hermann Skard i Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) var samfunnssikkerhetsminister da hun og hennes ektemann Christian Tybring-Gjedde (Frp), som er stortingsrepresentant, mottok et trusselbrev i begynnelsen av februar i fjor.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er etter fremdriftsplanen 13. november. Akkurat nå ser det ut til saken blir ferdig før 13. november. Tirsdag 22. september skal Bertheussen forklare seg om to trusselbrev. Onsdag 23. september skal ekteparet Tybring-Gjedde forklare seg i retten. Les mer

«Jeg må bare le av dem Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene Når de sier at de redde, må jeg bare le Vi ses 26 02 kl. 20 Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?», sto det i brevet.

Brevet til ekteparet Tybring-Gjedde blir et tema i retten tirsdag. Foto: Politiet

Brevet ble sett i sammenheng med at forestillingen Ways of Seeing skulle settes opp på nytt 26. februar i fjor.

Påtalemyndigheten mener at det var Laila Anita Bertheussen som sendte brevet. Bertheussen har hele tiden nektet for det og alle andre poster i tiltalen.

Tirsdag klokken 12 var 55-åringen igjen i vitneboksen i sal 250 i Oslo tingrett. Denne gangen skal aktoratet spørre henne om brevet til ekteparet Tybring-Gjedde. Det ble også sendt et lignende brev til Bertheussen og Wara omtrent samtidig. Dette brevet blir også et tema i retten tirsdag.

Samme type frimerker funnet hos Bertheussen

– Har du hatt noe befatning med å lage eller sende disse brevene? innledet dommer Yngvild Thue

– Nei, svarte Bertheussen kontant.

Aktor Marit Formo tok da frem begge brevene som er ganske like og spurte Bertheussen om hun har tilgang til slikt papir. Bertheussen svarte da at de har mye papir i den størrelsen hjemme.

Formo leste da fra en Kripos-rapport der det står at papir som ble funnet på bopel hos Bertheussen, er sannsynligvis samme type papir som ble brukt i brevene.

– Hadde du tilgang til sånne type konvolutter?

– Det er konvolutter som man får kjøpt over alt, svarte Bertheussen.

I en annen rapport fra Kripos står det at konvolutter som ble brukt til å sende brevene er av samme type som ble funnet hos Bertheussen.

Deretter gikk aktor videre til frimerker som ble brukt til å sende de to brevene. Det ble tilsammen brukt fire frimerker av samme type.

Frimerker av denne typen ble funnet på flere brev som er aktuelle i saken. Det ble funnet slike ubrukte frimerker hos paret Wara / Bertheussen. Foto: Politiet

Hjemme hos Bertheussen ble det funnet et frimerkehefte med samme type frimerker som ble satt på brevene. I dette heftet manglet fire frimerker.

Kripos skriver i en rapport at frimerkene på brevene etter all sannsynlighet kommer fra frimerkeheftet i boligen til Bertheussen og Wara.

Selv mener Bertheussen at det er veldig vanlige frimerker som ble solgt flere steder på det tidsrommet.

Hadde flere printere i boligen

Litt senere i utspørringen kom det frem at Bertheussen vurderte å dra på en nyoppsetting av Ways of Seeing. Aktor Frederik Ranke spurte da om hvorfor hun ønsket det når hun ikke ønsket oppmerksomhet rundt seg selv.

– Hvis vi skulle ha gått på teateret, så var planen at vi skulle kle oss ut, svarte Bertheussen.

Aktoratet spør nå om alle printere i familiens bolig. Bertheussen hadde i tillegg til vanlige printere, blant annet tre etikettprintere og bildeprintere.

– Det som er interessant i denne saken, er hvilken printer du brukte i januar 2019. Brukte du noen andre printere i januar 2019? spurte aktor Formo.

– Det husker jeg ikke.

Aktor leste da opp fra et politiavhør der det kommer frem at Bertheussen svarte nei på at hun hadde andre printere enn det politiet hadde oversikt over etter pågripelsen.

– Du gjentar flere ganger i avhøret at du ikke har andre nye printere og ikke har brukt andre nye printere. Opprettholder du denne forklaringen?

Bertheussen var ikke så sikker på det i retten, men kunne fortelle at familien kjøpte en ny printer ved juletider i 2018.

– Jeg tror ikke den ble brukt. Jeg prøvde å koble det til, men fikk det ikke til.

Aktor spurte flere ganger om hvorfor hun vil ikke la seg avhøre. Dette med tanke på at aktor ikke fikk spurt henne tidligere om printeren som ble kjøpt vinteren 2018/19.

– Jeg mente at jeg allerede hadde sagt så mye. Det var jeg som var fornærmet i saken og var veldig utbrent, svarte Bertheussen.

– Kan det hende at du kjøpte en printer i januar 2019 og brukte den til å skrive ut avisartikler som ble brukt i trusselbrevene og kvittet deg med printeren, spurte aktor Ranke.

Bertheussen svarte da at hun ikke hadde gjort det.

Aktoratet viste da til at Bertheussen hadde i den aktuelle perioden søkt etter printere på nettsidene til flere butikker.

Aktor fant da frem kopi av en kvittering fra Clas Ohlson på Sandvika storsenter en januarkveld i 2019. Kvitteringen viste at noen hadde betlalt kontant for en printer. Kortet til Bertheussen ble brukt på samme kjøpesenter i samme tidsperiode.