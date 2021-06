Serveringsbransjen mangler ansatte etter gjenåpningen. Det kan føre til flere frynsegoder og høyere lønn.

Serveringsbransjen i Norge skriker etter kokker og servitører etter gjenåpningen. Bransjen kan bli nødt til å begynne å lokke med frynsegoder slik man gjør i andre bransjer, mener bemanningsekspert.

Norske restauranter sliter hardt med å få tak i nok kokker. Trolig må restaurantene gjøre mer for å lokke til seg denne kompetansen fremover. Foto: Terje Pedersen / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter den første gledesrusen etter gjenåpningen av Oslos utelivsbransje kjenner nå mange serveringssteder på bakrusen. Bransjen sliter tungt med å få tak i nok ansatte etter mange måneder med nedstenging og permitteringer.

Rhiannon Hovden Edwards, leder i Virke kultur og opplevelser, sier det ikke er tvil om at bransjen opplever en ganske stor kompetanseflukt.

Virkes medlemsundersøkelse fra mars viste at medlemmene måtte si opp 10 prosent av sine ansatte under pandemien. Ytterligere 10 prosent valgte selv å slutte. I tillegg trenger flere serveringssteder nå flere ansatte enn før for å overholde smittevernreglene.

Les også Gode tall for Rogalandsbedrifter, sier NHO. Krise i utelivet, svarer kommunen

I USA opplever de en tilsvarende kraftig mangel på ansatte i serverings- og servicebransjen etter gjenåpningen. Der har en rekke arbeidsgivere sett seg nødt til å lokke med utdanningsstipend, mat og hotellopphold for å få nok ansatte, i tillegg til høyere lønn, skriver The New York Times.

Kommersiell direktør Bjørn Wiik i bemanningsselskapet Adecco tror norsk serveringsbransje må strekke seg lenger for å skaffe ansatte fremover. Frynsegoder kan bli mer vanlig, mener han.

Gratis trening, gavekort og reiser

Salgsdirektør i bemannings- og rekrutteringsselskapet Adecco, Bjørn Wiik, mener dette fort kan bli en realitet også i Norge.

– Arbeidsgivere må ha bemanning, og da er man villig til å strekke seg langt etter hvert. Jeg tror flere frynsegoder i denne bransjen kan bli en realitet fremover, sier Wiik til Aftenposten.

– Hvilke type goder vil det i så fall være snakk om?

– Jeg ser for meg at det kan være gavekort på mat, gratis trening eller subsidierte reiser. Ting som frem til nå har vært uvanlig i servicebransjen, men vanlig i andre bransjer, sier han.

Les også Boblende start på utelivet: – Helt fantastisk!

Wiik tror mangelen på folk vil bli enda større når gjenåpningen av Oslo fortsetter, og det etter hvert blir skjenking til midnatt.

– Det koker i hotell- og restaurantbransjen for tiden, fastslår han.

Edwards sier hun så langt ikke har hørt om serveringsstedene som har begynt å lokke med frynsegoder eller høyere lønn for å få tak i flere ansatte, selv om flere steder sliter med å få tak i folk.

– Men jeg har sett serveringsbedrifter som for eksempel skriver «vi har tariffavtale». De ønsker å profilere seg selv som seriøse arbeidsgivere, og det er positivt, sier hun.

Rhiannon Hovden Edwards, leder i Virke kultur og opplevelser, sier det er stor mangel på både faglærte og ufaglærte i serveringsbransjen etter gjenåpningen. Foto: Virke

– Trenger flere streite kokker

Utelivsgründeren Jan Vardøen eier Oslo-restauranter som Bar Boca, Aku-Aku Tiki Bar og Villa Paradiso. Han bekrefter at det for tiden er vanskelig å få tak i folk med spisskompetanse, spesielt innen kokkefaget.

– Vi har mange gode kokker, men er på jakt etter flere. Det er alltid rift om dem, men nå er det ekstra tungt på grunn av innreiseforbudet. Store deler av kokkestanden i Norge kommer fra utlandet, sier han.

Restaurantene Vardøen er involvert i, har ansatte fra 30 forskjellige land. Mange av kokkene kommer fra Italia.

– Norske kokker er gjerne institusjonskokker eller har Michelin-ambisjoner, men vi trenger flere streite kokker, sier han.

Les også Lokale bedrifter gjør det bedre enn på lenge – men noen bransjer sliter fortsatt

Vardøen har ikke vurdert å friste med frynsegoder for å lokke til seg ansatte.

– Vi har allerede en del tilbud til våre ansatte, for eksempel sommerfester og reiser. Mange blir hos oss på grunn av det, sier han.

Han mener situasjonen i USA skiller seg fra den i Norge.

– I USA handler nok endringen om at servicebransjen har sett seg lei av luselønn. Her handler det mer om tilgjengelighet og innreiseforbud.

– Men mange vil vel si at restaurantarbeidere i Norge heller ikke har så god lønn?

– Det er alltid en diskusjon. Vi betaler godt og skulle gjerne betalt mer. Men gjør vi det, går prisene opp og vi mister gjester. Det er en evig runddans, det der.

Serveringsbransjen i Norge sliter med å få tak i nok ansatte etter gjenåpningen, og særlig kokker. – Norske kokker er gjerne institusjonskokker eller har Michelinambisjoner, mens vi trenger flere streite kokker, sier utelivsgründer Jan Vardøen. Foto: Rolf Øhman

Gjøran Sæther er administrerende direktør i Fursetgruppen, som eier blant annet Ekebergrestauranten, Ling Ling Hakkasan og Grand Cafe.

De har i flere år tilbudt ansatte goder som rabattert pris på SATS medlemskap, tilbud hos kiropraktor og legesjekk på Volvat. Sæther tror det er årsaken til at deres ansatte ofte blir i bedriften.

– Vi har skjønt at vi er ganske alene om å ha slike tilbud i vår bransje, og nyansatte blir overrasket når de får vite om dem. Kanskje flere i servicebransjen vil gå i samme retning nå? Å ha fokus på ansatte ve og vel er i alle fall avgjørende i vår bransje, sier Sæther.