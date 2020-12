Uklart om folk er savnet etter skredet i Gjerdrum

Ni personer er skadd etter jordskredet i Gjerdrum. Samtidig har politiet gitt motstridende opplysninger om hvorvidt noen er savnet.

NTB

I en pressemelding klokka 9.41 skrev politiet at flere personer er savnet etter jordskredet. Rundt et kvarter senere sier imidlertid innsatsleder Roger Pettersen at de ikke hadde fått meldinger om savnede.

– Jeg kan ikke gå ut å bekrefte det. Vi jobber som sagt på stedet. Vi kan ikke bekrefte at det er noen savnet der. Men vi holder den muligheten åpen, sier han.

Han understreker samtidig at ingen er bekreftet omkommet så langt.

Politiet melder at ni personer har fått behandling av ambulanse.

– En person er fraktet til Ullevål sykehus og fire til Ahus, sier Pettersen.

Fem er fraktet til legevakt. Ingen av dem skal være alvorlig skadd.