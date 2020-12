Resultatløst søk med hund i skredområdet i Gjerdrum

En hund med hundefører og redningsmann fra et SeaKing-helikopter var torsdag morgen nede i skredområdet på Gjerdrum, men søket var resultatløst.

Et redningshelikopter over rasstedet i Ask torsdag natt. Letingen etter savnede fortsetter med uforminsket styrke. Flere boliger ble onsdag morgen tatt av et stort skred. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiet vurderte gjennom hele natten om en hund skulle fires ned i skredområdet for å gjøre søk. I 6-tiden bekrefter politiet at en hund har gjort søk ved bygningsmasser i skredområdet, uten at det har gitt resultater.

– Både hund, hundefører og redningsmann fra SeaKing har nå vært inne i rasområdet. Foretatt søk rundt bygningsmasser uten resultat, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Det har også vært satt ut lytte- og observasjonsposter gjennom natten. Værforholdene på stedet gjør leteaksjonen vanskelig.

– Vi har søkt med Sea King redningshelikopter og droner i hele natt, men det har dessverre vært resultatløst, sier operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til NTB.

Ti personer er fortsatt ikke gjort rede for over 24 timer etter at jordskredet ble utløst.

