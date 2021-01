Anestesilege frykter feil sprøytebruk vil gi dårligere immunitet og fortsatt smitte

Feil sprøytebruk når koronavaksinen settes kan gi dårligere immunitet og sørge for fortsatt smitte, frykter anestesilege Monica Thallinger ved Bærum sykehus.

– Viktig budskap, mener Wasim Zahid. Foto: Privat / NTB

NTB

– Det er veldig viktig at vaksinene som nå skal settes i stor skala, settes riktig, sier anestesilege Monica Thallinger ved Bærum sykehus. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Jeg følger situasjonen rundt korona tett og har blitt vaksinert selv. I mediene har jeg sett at det kanskje ikke alltid gjøres riktig. Det er veldig viktig at vaksinene som nå skal settes i stor skala, settes riktig, sier Thallinger til Fredriksstad Blad.

Hun har jobbet med en rekke vaksinasjonskampanjer og arbeidet med epidemier, blant annet Ebola, meslinger og gulfeber.

Thallinger etterspør bedre opplæring av helsepersonell som skal sette vaksinen.

– Vi tar kanskje for gitt at sykepleiere på sykehjem og sykehus kan gi intramuskulær injeksjon, men hvor ofte vaksinerer vanlige sykepleiere som ikke jobber på vaksinasjonskontor i masseskala, egentlig, spør Thalinger i et Facebook-innlegg.

Innlegget har fått en rekke reaksjoner etter at det ble lagt ut i 17-tiden torsdag. Kjendislege Wasim Zahid som jobber på Drammen sykehus, og som selv har fått koronaviruset, er blant dem som har kommentert.

– Viktig budskap, skriver han.