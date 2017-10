Undersøkelse: Flertall for å endre norsk ekteskapslov

17 prosent er imot en lovendring, mens 19 prosent svarer vet ikke.

Etter dagens ekteskapslov kan 16- og 17-åringer bli gift med samtykke fra foreldre og tillatelse fra Fylkesmannen. Over 9.000 ungdommer har sendt protestbrev til fylkesmenn landet rundt mot at mindreårige kan bli gift i Norge.

– Denne undersøkelsen viser at et tydelig flertall i Norge mener det er uheldig at vi har et lovverk som åpner for at mindreårige kan gifte seg. FNs bærekraftmål slår fast at verden skal få slutt på barneekteskap innen 2030. Da må det bli forbudt i alle land, også her i Norge, sier generalsekretær Kjell Erik Øie i Plan International Norge.