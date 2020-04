VG: Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet

Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Hans kone har vært savnet i halvannet år.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Anne-Elisabeth Hagen forsvant om formiddagen 31. oktober 2018. Foto: Privat / Politiet

NTB

Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog tirsdag morgen. Hans kone har vært savnet i halvannet år. I 8.30-tiden tirsdag morgen stoppet politiet Tom Hagen da han var på vei fra boligen i Sloraveien til arbeidsplassen Futurum. Her et foto av boligen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I 8.30-tiden tirsdag morgen stoppet politiet Tom Hagen da han var på vei fra boligen i Sloraveien til arbeidsplassen Futurum, melder VG.

Politiet sperret Nordahl Griegsgate i Lørenskog med flere biler. De stanset de trafikken i begge retninger med blålys, før de raskt kjørte av gårde. Etterpå sto Hagens bil tom igjen i veikanten.

Øst politidistrikt holder pressekonferanse om saken klokka 10.30 på politidistriktets øvingssenter på Hvam i Viken.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Politiet har omtalt det siste sikre livstegnet fra henne som en telefonsamtale med et familiemedlem om morgenen samme dag. På dette tidspunktet var ektemannen angivelig på jobb i Futurum næringspark i Lørenskog.

Politiet etterforsket først forsvinningen som en bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommer endret de hovedhypotese. De mente nå at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept og at en eller flere gjerningspersoner hadde fordekt drapet som en økonomisk motivert kidnapping.

Politiet vil ikke si noe om pågripelsen så langt.

– Det kommer mer informasjon i en pressemelding snart, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidstrikt til VG.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Siste sikre livstegn var en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14. Tom Hagen skal angivelig ha vært på jobb på dette tidspunktet.

Saken ble først etterforsket som en bortføring med økonomisk motiv. I fjor sommer endret politiet hovedhypotese til at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept.

Aftenposten har vært i kontakt med operasjonsleder. Politiet ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger, men viser til en pressekonferanse kl. 10.30.

Anne-Elisabeth Hagen bodde i Sloraveien. Foto: Terje Pedersen