Ungarn gikk til Trump for å presse Norge i våpenhandel

Ungarn har inngått en avtale med Norge om kjøp av luftvernsystemet NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) som produseres av Kongsberg Gruppen i samarbeid med amerikanske Raytheon.

Prislappen for våpensystemet er 1 milliard dollar, skriver VG , men signeringen av avtalen drøyer på grunn av den pågående konflikten mellom Ungarn og Norge.

Konflikten handler om hvordan et norsk bidrag på 214,6 millioner euro (rundt 2,1 milliarder kroner), skal brukes. Pengene er EØS-midler som gis med klare føringer fra landet som donerer dem. Ungarske myndigheter vil derimot selv bestemme hvordan pengene brukes, noe som er strid med EØS-reglene.

Under et møte Ungarns statsminister hadde med Trump i Washington i midten av mai ble denne saken et hovedtema. Utenriksdepartementet i Norge er kjent med at saken var et tema under Orbáns møte med Trump, får VG bekreftet. Det blir oppfattet som uakseptabelt fra norsk side at kjøp av forsvarsmateriell og forhandlinger om ny rammeavtale om EØS-midler settes i sammenheng.

– Det er ingen sammenheng mellom disse sakene, og det vil uansett ikke få oss til å endre posisjon i forhandlingene. Vi er i jevnlig kontakt med amerikanske myndigheter og vi har ingen grunn til å tro at USA vil følge opp det ungarske initiativet, sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet til avisen.