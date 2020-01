Umulig å kjøre over fjellet vestfra. Uvær stenger veier i landet.

Uvær, dårlig føre og rasfare førte fredag fredag til kolonnekjøring og flere stengte veier. I vest var det meldt om økende vind utover kvelden.

Haukelifjell er blant fjellovergangene som er stengt. Her er brøytemannskaper i arbeid fredag formiddag. Foto: Lars Magne Hovtun

I Sør-Norge var alle fjelloverganger mellom øst og vest stengt på grunn av heftig vintervær.

Fredag ettermiddag la Vegtrafikksentralen ut en oppdatering av status på Twitter.

«Stengte fjelloverganger:

Rv15 Strynefjellet, åpner ikke i dag

Rv13 Vikafjellet, åpner ikke i dag

Rv7 Hardangervidda, åpner ikke i dag

Fv50 Hol-Aurland, åpner ikke i dag

Fv53 Tyin-Årdal, åpner ikke i dag

E134 Haukeli, åpner ikke i dag

E16 Filefjell-kolonne for kjøretøy o/7,5tonn

Rv52 Hemsedal-Stengt

Ifølge Vegtrafikksentralen var også E6 over Saltfjellet stengt på grunn av uvær og ville ikke bli åpnet igjen i løpet av dagen.

– Dramatisk – og verre utover kvelden

Klokken 13.16 fredag ble også E6 over Dovrefjell steng på grunn av uvær. Den ble imidlertid åpnet igjen senere på dagen.

Både på Vestlandet og i Nord-Norge ble enkelte ferjestrekninger innstilt på grunn av dårlige værforhold.

At også fergetrafikken kunne få problemer flere steder, ble spådd av Vegtrafikksentralen tidligere i på ettermiddagen fredag.

– Det er meldt om mer vind og nedbør senere i dag, så det ser dårlig ut. Dette er dramatisk. Det er sjelden E-16 over Filefjell er stengt. Nå er det storm med 18 meter i sekundet. Senere er det meldt full storm fra klokken 18 til 24. Selv de som må kjøre i dag, må eventuelt kjøre kysten nedover eller nordover til Åndalsnes og E-136 over Dombås, opplyste trafikkoperatør Eirik Elnes ved Vegtrafikksentralen på Vestlandet til Aftenposten litt over klokken 13.00 fredag ettermiddag.

Kolonnekjøring i nord

I Troms og Finnmark ble flere strekninger torsdag åpnet igjen etter natten, men fredag formiddag skapte været fortsatt trafikkproblemer.

Fylkesvei 8018 mellom Øksfjord og Myrnes var en periode stengt på grunn av snøras fredag morgen, mens E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp ble åpnet for kolonnekjøring.

Fylkesvei 7900 mellom Lakselvbukt og Jøvik i Troms, nærmere bestemt Holmbuktura, ble stengt på grunn av ras. Ny vurdering om den skal åpnes, blir tatt lørdag formiddag.

Også i Trøndelag har uværet skapt problemer for trafikken.

