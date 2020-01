Politiet mener skoavtrykk i Anne-Elisabeth Hagens bolig viser gjerningspersonenes fluktvei

Politiet mener skoavtrykk i Hagen-boligen kan avsløre gjerningspersonenes fluktvei og har funnet printermodellen som ble brukt til å skrive ut trusselbrevet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Etterforskningsleder Tommy Brøske viser fram en sko av merket Sprox. Politiet har funnet skoavtrykk av denne skotypen i Anne-Elisabeth Hagens hus. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Vi mener å vite hvilken printermodell som er brukt, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til Romerikes Blad.

Han understreker at flere modeller og varemerker bruker de samme delene i sine printere.

– Så når jeg sier hvilken modell som er brukt, så kan det være et titalls muligheter. Men vi mener altså at vi har kommet fram til hva slags modell det er snakk om, sier Brøske, som ikke vil kommentere hvilken modell det er snakk om.

Siste livstegn fra Hagen er fortsatt 31. oktober 2018, og det har ikke vært ny kontakt med angivelige gjerningspersoner siden 8. juli.

Politiet tror at Anne-Elisabeth Hagen er drept.

Skoavtrykk

Politiet har også undersøkt skoavtrykk i boligen fra sko av merket Sprox, som det har blitt tråkket rundt med flere steder i huset.

– De er avsatt på en måte og på et sted som sier oss at de er handlingsrelatert. Vi har nå formeninger om bevegelsesmønster innendørs i boligen. Vi har også tanker om hvordan det er tatt seg både inn og ut av boligen, sier Brøske til VG.

Tror flere står bak

På spørsmål om dette er tydelige svar eller teorier, svarer Brøske:

– All den tid vi ikke vet hva som har skjedd der inne, så er dette teorier for oss, men de er basert på 14 måneders etterforskning, og vi mener å vite mer nå enn før.

En av flere sannsynlige teorier er at flere personer står bak ugjerningen mot Anne-Elisabeth Hagen, ifølge etterforskningslederen.

VG får opplyst at det særlig er sakens kompleksitet som gjør at politiet mener at flere står bak.

Publisert: Publisert 10. januar 2020 08:05