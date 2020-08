Abid Raja bekrefter at han vil bli Venstre-leder

Abid Raja bekreftet søndag kveld at han ønsker å etterfølge Trine Skei Grande som Venstre-leder. Dermed har to kandidater sagt høyt at de vil ha vervet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Abid Raja (V) møtte pressen etter møtet onsdag Venstres valgkomité, som var samlet for å diskutere lederspørsmålet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det var i et intervju med VG at Venstre-profilen bekreftet at han har stilt seg til valgkomiteens disposisjon for en plass i partiledelsen, altså de tre øverste plassene.

– Jeg har sagt at jeg er motivert til å påta meg partiledervervet dersom partiet skulle finne det riktigst, men jeg er også åpen for å være nestleder. Uansett rolle i partiet, er jeg klar for å yte mitt aller, aller beste for Venstre, døgnet rundt, sier han.

Venstres valgkomité var samlet onsdag og torsdag, og komiteens leder Per A. Thorbjørnsen bekreftet at Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø var kalt inn for å møte dem.

Tidligere er det bare Rotevatn som har bekreftet at han ønsker ledervervet i partiet, men nå får han altså følge av Raja, som har vært svært hemmelighetsfull.

Vil stjele Ap-velgere

På sin Facebook-side utdyper Venstre-politikeren hva hans politiske prosjekt er dersom han blir valgt som leder.

– Ett av mine politiske prosjekt er å bygge samhold og fellesskap i hele landet, mellom folk som bor i byene og i distriktene, og bygge ned by- versus land-konflikten. Vi må sammen bygge felles fremtid med rom for alle i hele Norge.

Raja skriver videre at han vil henvende seg til tradisjonelle Ap-velgere.

– Jeg vil be sosialdemokratene vurdere oss sosial liberalere, vi er både mer miljøvennlige og mer næringsvennlige enn Ap, og vi har en sterk sosial inkluderende velferdspolitikk, skriver han.

– Ikke et «must» å bli partileder

Raja forteller at han føler seg klar for oppgaven som partileder, men at det er opp til Venstre.

– Og det er ikke et «must» for meg å bli partileder. Slik jeg ser det, er det viktigste å bygge et felles team, som sammen kan løfte Venstre, sier han til VG.

Til uken møttes valgkomiteen igjen, og en oppdatert innstilling måtte være klar senest 28. august.

De to nåværende nestlederne, Ola Elvestuen og Terje Breivik, har også signalisert at de ønsker å fortsette i ledelsen, hvis de er ønsket.

Valget av ny leder i Venstre kommer etter at Trine Skei Grande i mars sa at hun ikke ville fortsette til tross for at valgkomiteen hadde innstilt henne til ledervervet.

Da Grande trakk seg måtte valgkomiteen også oppdatere sin innstilling foran landsmøtet, som er utsatt til 26.–27. september på grunn av koronasituasjonen.

Rotevatn ønsker Rajas lederkandidatur velkommen

Venstres Sveinung Rotevatn er glad for at Abid Raja har gjort det klart at han ønsker å kjempe om toppstillingen i partiet.

– Det er flott at Abid lanserer sitt kandidatur offentlig, og jeg ønsker han lykke til, skriver Rotevatn på Facebook.

Fram til Raja bekreftet at han vil ha lederposisjonen var Rotevatn den eneste som offentlig hadde stilt seg til disposisjon til toppvervet.

Rotevatn understreker at han og Raja er gode venner, og han er glad for at begge er for åpne diskusjoner, noe han mener partiet nå trenger og ønsker.

– Så håper og tror jeg at jeg har størst støtte i partiet til å ta over ledervervet etter Trine, sier Rotevatn.