Helga Haugland Byfuglien går av som toppsjef i Kirken

Avskjedsgudstjenesten blir 26. januar i Nidaros domkirke.

– Det er veldig udramatisk, men jeg fyller 70 år i juni. Jeg er verken syk eller utslitt, eller står overfor oppgaver som er uoverkommelige. Men på ett tidspunkt er det slutt, sier Byfuglien til NTB.

I 2011 ble Byfuglien historisk da hun gikk inn jobben som Den norske kirkes første preses med fast stilling, en ordning som den gang var nyinnført. For første gang siden reformasjonen fikk dermed Kirken en biskop som har som hovedoppgave å være den første blant biskoper, det nærmeste vi kan komme en erkebiskop.

– Min oppgave har særlig vært å tegne ut rollen som fast preses. Det har utviklet seg til å bli en mer tydelig lederrolle for hele Kirken. Det har vært viktig for meg å gjøre det i riktig tempo, sier Byfuglien, som også ble den første kvinnen som ledet bispekollegiet da hun tok over.

Omfattende saker

Byfuglien har ledet Kirken gjennom en brytningstid. I 2012 ble grunnloven endret for å skille stat og Kirke, og i 2017 ble ordningen med at Den norske kirke var en etat i staten, avviklet.

Andre hendelser har også preget arbeidet.

– Noe av det første jeg gikk inn i, var tragedien som rammet med terrorhandlingene 22. juli 2011. Det var en stor utfordring for alle som bidro i arbeidet. En annen sak som har fått stor oppmerksomhet, er homofilisaken, hvor vi har kommet i havn på en måte som etter min mening er god, sier hun.

Vil savne gudstjenestene

Byfuglien ble ordinert til prestetjeneste våren 1981 og hadde sin første prestetjeneste i Kolstad menighet i Trondheim. Senere var hun også generalsekretær i Norges KFUM-KFUK, før hun ble vigslet til biskop i Borg i 2005.

Som preses har hun vært biskop i Nidaros bispedømme, med Nidaros domprosti som sitt særlige tilsynsområde.

– Det er mye jeg kommer til å savne, sier Byfuglien.

Hun trekker fram medarbeidere og kollegaer, og alle de forskjellige begivenhetene hun har fått være med på. Både helt nede på grasrotnivå og store offentlige markeringer.

Senest i helgen ledet Byfuglien konfirmasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra i Slottskapellet sammen med Oslo-biskop Kari Veiteberg.

– Det jeg kanskje kommer til å savne aller mest, er å holde gudstjeneste, sier den avtroppende presesen, som understreker at hun er svært glad i hele spennet i bispetjenesten.

– Ingen planer

I perioden som preses har Byfuglien vigslet ti biskoper, en naturlig oppgave når noen går av og skal erstattes. Nå er det hennes tur til å tre av.

– Jeg har ikke lagt noen planer ennå for hva jeg skal gjøre. Jeg er ikke bekymret for om dagene mine skal bli fylt. Som pensjonist får man mulighet til å si ja til mye, og nei til noe. Jeg har fortsatt et sterkt engasjement i Kirken, noe jeg har hatt siden jeg var tenåring.

Nå blir det opp til Bispemøtet å nominere inntil tre kandidater til jobben som preses, noe som vil skje i midten av oktober. Deretter skal bispedømmerådene stemme på de nominerte før Kirkerådet til slutt ansetter én av kandidatene på et møte i slutten av januar neste år.