– Det er det eneste skosåleavtrykk hvor vi ikke har klart å identifisere en eier eller bruker. Det er sannsynlig at det tilhører en gjerningsperson, sier politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske ved Øst politidistrikt under en pressekonferanse på politihuset på Lillestrøm.

Under pressekonferansen ble det vist flere bilder av skoen som politiet mener tilhører det aktuelle skosåleavtrykket.

– Det virker som at skoen er lite brukt, sier Brøske.

Avtrykket ble sikret gjennom politiets kriminaltekniske undersøkelser inne i boligen, opplyser Brøske. Det ble avsatt på et «sentralt sted» i boligen, det er også avsatt flere avtrykk inne i boligen.

Ber skokjøpere ta kontakt

Politiet sendte ut informasjon om avtrykket til en rekke utenlandske politimyndigheter. Tysk politi identifiserte på kort tid at avtrykket tilhørte skotypen Sprox, sannsynligvis i størrelse 45.

Disse selges i butikkjeden Europris i Norge. Politiet opplyser at sko av to ulike typer har samme såle, og at skoene selges i alle Sparkjøps 24 butikker, i tillegg til kjedens postordreløsning.

Politiet gjennomgår nå et materiale med opplysninger om alle som har betalt de to skotypene med kort og faktura. Politiet ber alle som har kjøpt sko av denne typen i størrelse 44, 45 eller 46 og betalt kontant om å ta kontakt. De som er usikker på betalingsmåte bes også om å kontakte politiet.

Politiet: Påfallende at kontakten har opphørt

Saken etterforskes fortsatt bredt, og politiet får fortsatt bistand fra Kripos og en rekke andre norske og utenlandske politimyndigheter.

Det er over 300 dager siden Anne-Elisabeth Hagen, kona til en av Norges rikeste menn, forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog.

– Det har ikke vært noen ny kontakt siden 8. juli, sier Brøske.

– Det er påfallende at kontakten på nytt har opphørt og at det ikke har vært noen ny henvendelse siden 8. juli. Vi vurderer det som lite sannsynlig at det faktisk er mulig å fremskaffe et livsbevis, sier Brøske.

Det var på forhånd varslet at politiet ville gå ut med «ny informasjon i saken».

Politiet har tidligere varslet at det i høst vil være behov for å gå ut med mer informasjon til offentligheten.

3D-skanning, lydundersøkelser og gjentatte søk

I løpet av etterforskningen har politiet gjennomført en rekke undersøkelser på eiendommen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Bistandsadvokat: Håper på oppklaring

Familien Hagens bistandsadvokat Svein Holden sa til VG før pressekonferansen at familien ble varslet tidligere denne uken om informasjonen som skulle bli offentliggjort.

– Vi håper naturligvis dette vil bidra til at politiet oppklarer saken og at gjerningspersonene blir pågrepet, sier han til avisen.

Familien tror hun lever, det gjør ikke politiet

Det er tre uker siden Hagen-familiens bistandsadvokat og etterforskningsleder Tommy Brøske sist orienterte offentligheten om siste utvikling i saken.

Da fortalte bistandsadvokat Holden at det 8. juli hadde vært kontakt mellom den antatte motparten og familien.

– For det første oppfatter vi henvendelsen som et klart og tydelig svar på budskapet vi formidlet til motparten i slutten av mai. For det andre sies det klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke mottatt bevis for at det er riktig, sa Holden.

Det nye budskapet fra de angivelige kidnapperne har derimot ikke endret politiets hovedhypotese, at Anne-Elisabeth Hagen er blitt drept.

– Det er ikke grunnlag for å endre hovedhypotesen, sa politiinspektør og etterforskningsleder Tommy Brøske.

Politiets hovedhypotese ble endret 26. juni fra en antatt bortføring til en drapssak fordekt som en bortføring. Politiet vil derimot ikke utelukke at Hagen fortsatt kan være i live.