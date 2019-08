Hagen-forsvinningen: Brev truet med å legge ut drapsvideo på internett

I brevet som lå igjen etter at Hagen forsvant, ble det ifølge VGs opplysninger gjort klart at opptaket sannsynligvis ville nå ham, slik at han ville få se konas siste stund med egne øyne. Trusselen kunne kobles til noe man for eksempel har sett i videoer publisert av terrororganisasjonen IS, skriver VG.

Pengekravet var på ni millioner euro. Drapstrusselen, som er formulert på norsk, var medvirkende årsak til at politiet holdt helt tett om forsvinningssaken i ti uker, mens de etterforsket saken på spreng i det skjulte.

Politiet har gjentatte ganger sagt at de ikke har fått noen bevis på at kvinnen verken lever eller er død. Politiets hovedhypotese er at Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant 31. oktober i fjor, er drept.

Etterforskningsleder Tommy Brøske sier at han ikke ønsker å kommentere VGs opplysninger.

Det maskinskrevne brevet på flere A4-sider, inneholder også detaljerte instruksjoner for hvordan ektemannen Tom Hagen skulle kommunisere med den angivelige motparten.