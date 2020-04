Tannlegene venter på klare koronaregler

Den norske tannlegeforening etterlyser klare retningslinjer når tannklinikker kan åpne dørene igjen mandag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tannlegene har de siste ukene kun utført akutt behandling. Nå lettes det på restriksjonene. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

NTB

Mandag lettes det på restriksjonene for flere yrkesgrupper, som for eksempel tannleger, psykologer og fysioterapeuter.

Generalsekretær Morten Harry Rolstad i Den norske tannlegeforening sier til NRK at de forventer klare og tydelige retningslinjer uten at det er rom for tolkning.

Retningslinjene er imidlertid ikke klare ennå. Helsedirektoratet opplyser at en smittevernveiledning for helsepersonell som nå starter opp igjen, vil være klar tidlig neste uke.

Tannlegeforeningen påpeker også at de trenger smittevernutstyr. Tannlegene var tidlig ute med å gi bort mye smittevernutstyr til helsevesenet da koronatiltakene ble iverksatt.

Siden koronatiltakene ble innført 13. mars har tannhelsetjenesten bare utført akutt og nødvendig behandling.

Fredag opplyste også Norsk Fysioterapeutforbund at de hadde mange spørsmål om smittevern før åpning mandag. Helseminister Bent Høie (H) opplyste da til NRK at bransjestandarden for fysioterapeuter skulle komme mandag klokka 10, og at fysioterapeutene kunne åpne når de er klare til å følge standarden.

Barnehagene åpner også mandag. Her er det offentliggjort en smittevernveileder som blant annet gir råd om gruppestørrelser og renhold.

Frisører og hudpleiere kan åpne igjen 27. april.