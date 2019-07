Det var onsdag kveld at soldatene ble syke, ifølge NTB.

Det var VG som først meldte saken.

50 smittet og holdes isolert

– Torsdag hadde vi en topp på antall syke med i underkant av 50 vernepliktige og befal smittet. Tallet er noe redusert i dag. De fleste føler at symptomer forsvinner i løpet av ett til tre døgn, sier daghavende befal Markus Bakke til VG fredag.

Overfor Aftenbladet ønsker ikke Markus Bakke å utdype hendelsen utover dette og viser til en pressemelding. Der opplyser han at avføringsprøver av de syke er sendt til Stavanger universitetssykehus (SUS) for analyse og vannprøver er tatt i tillegg.

Symptomene hos soldater og befal er oppkast, diaré og febersymptomer.

Isolerer syke i 48 timer

Forsvaret melder at det tidlig ble etablert egne rom for sykt personell for å begrense spredning av smitte.

– Av de 50 er det 14 vernepliktige i Madlaleiren, som ligger på egne rom inne i leiren. Øvrige er befal som oppholder seg hjemme, og nylig dimitterte soldater som også oppholder seg på egen hjemmeadresse. Tallet er noe redusert i dag. De fleste føler at symptomene forsvinner i løpet av 1-3 døgn, opplyser Bakke.

– De syke blir isolert i 48 timer etter at de sist hadde symptomer, sier Bakke.

Bakke understreker at de anser det som lite sannsynlig at drikkevannet er smittekilden. Det samme sier vakthavende ved vannleverandøren IVAR til Aftenbladet.

– Vi leverer vann til hele regionen. Hadde det vært selve vannet som var smittekilden, hadde jo andre også blitt syke. I tilfelle må smittekilden ligge i selve vannledningsanlegget til leiren. Den er i så fall Stavanger kommunes ansvar.

Fredrik Refvem

En rekke tiltak er satt i verk for å håndtere omgangssjuka:

Det er informert internt for å forebygge smitte, det er økt fokus på håndvask og bruk av antibac.

Personell som er sykt blir fulgt opp i egne lokaler, og blir bedt om å unngå å oppsøke fellesområder.

De syke blir isolert fra de friske i 48 timer etter at de hadde siste symptomer på sykdom.

Sykt personell får rikelig tilgang på ulik drikke og passende mat. I tillegg blir de regelmessig fulgt opp av Forsvarets sanitet og personell på vakt.

Leter etter årsaken i avføring og vann

– Vi har prøvd og prøver fremdeles å finne årsak til sykdomsutbrudd uten så langt å ha lyktes, sier Bakke i pressemeldingen.

– Forsvarsbygg har tatt vannprøve er av springvann/drikkevann er i dag sendt til vannlaboratoriet for analyse. Her avventer vi et snarlig svar, men anser det som lite sannsynlig at smitten skyldes vannet i Madla leiren.

– Forsvarets sanitet har også tatt avføringsprøve av smittet personell som er levert Stavanger Universitet Sykehus (SUS), i følge pressemeldingen.