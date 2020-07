Begge de døde barna på Lørenskog var under ti år gamle

En mor i 30-årene er siktet for drap på sine to barn i Lørenskog. Begge barna var under ti år gamle.

Foto: Fredrik Hagen

NTB

Det opplyste politiet til NTB på en pressekonferanse mandag.