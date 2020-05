Nav betaler ikke permitterte arbeidstakere

Stortinget vedtok i midten av mars at arbeidstakere skulle være sikret tilnærmet full lønn i 20 arbeidsdager etter at de ble permittert. Men Nav betaler ikke.

Nav har ennå ikke fått på plass utbetalingsordningen til permitterte. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Nav skylder svært mange ­personer penger. Det er veldig vondt å tenke på, sier beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav til Bergens Tidende.

Til sammen skylder Nav permitterte arbeidstakere en månedslønn. Åsholt håper de skal få i stand en utbetalingsordning for de 384.000 permitterte i første halvdel av juni.

Det er satt av 8,7 milliarder kroner for å finansiere den statlige delen av permisjonstidsutbetalinger fram til og med oktober i år, der staten skal dekke lønn i 18 av 20 arbeidsdager for dem som er permittert.

Nav har altså ennå ikke fått på plass utbetalingsordningen og anbefaler to alternative løsninger for dem som ikke har oppsparte midler å tære på: Søk om forskudd på dagpenger eller be om sosialstøtte.