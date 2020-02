Deler av øyeavdelingen ved Ullevål sykehus stengt

Poliklinikken ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus ble lørdag stengt. Sykehuset ringes ned av pasienter som har vært innom avdelingen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Slik ser det ut på øyeavdelingen på Ullevål sykehus lørdag formiddag. Poliklinikken er stengt, hele avdelingens 3. etasje er avstengt. Foto: Monica Strømdahl

Da Aftenposten var innom øyeavdelingen lørdag formiddag, var det ingen mennesker å se. Poliklinikken, som er åpen for akutt hjelp i helgene, var stengt. Utenfor venterommet hadde noen hengt opp en lapp der det sto at alle behandlingere her er avlyst lørdag.

– Vi har dessverre måttet stenge poliklinikken på øyeavdelingen i dag som følge av situasjonen med Covid-19, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved Oslo universitetsklinikk til Aftenposten lørdag.

Øyeavdelingen på Ullevål sykehus strekker seg over hele fire etasjer, og har også flere operasjonsstuer og en sengepost med 19 senger. Hele sykehusets 3. etasje var lørdag avstengt.

3. etasje ved øyeavdelingen på på Ullevål sykehus var lørdag helt avstengt. Foto: Monica Strømdahl

Fredag kveld ble det kjent at en lege ved avdelingen er smittet av koronaviruset.

Lørdag kom det beskjed om at ytterligere en ansatt er smittet. Dermed er det bekreftet at to ansatte ved Ullevål sykehus nå er smittet med koronavirus. Bayer sa på NRK at man ikke kan utelukke at den ene ansatte er smittet av den første som ble erklært smittet av viruset.

– Vi arbeider videre med ivaretakelse av pasienter og ansatte, og nødvendige avklaringer i forbindelse med den positivt testede ansatte. Vi fortsetter arbeidet med å ringe opp pasienter som har hatt kontakt med de positivt testede ansatte, skriver sykehuset i en pressemelding lørdag.

Poliklinikken ved øyeavdelingen var lørdag folketom. Foto: Monica Strømdahl

Kom ikke frem på telefon

Da nyheten ble kjent fredag kveld, var telefonlinjene sprengt. Det var umulig å komme frem på telefonen, forteller en 83 år gammel pasient Aftenposten har vært i kontakt med.

– Vi er jo engstelige og veldig redde, sier hun.

Ekteparet ønsker å være anonyme. Da de fredag kveld fikk nyhetsmeldingen på mobilen om at en lege ved øyeadvelingen på Ullevål sykehus var smittet av koronviruset, skvatt de. Familien begynte straks også å ringe. Gjaldt det dem? Hadde de vært i kontakt med legen?

Onsdag 19. februar var pasienten Aftenposten har snakket med, sammen med mannen sin, innom øyeavdelingen. Pasienten har en øyesykdom som krever at det settes en injeksjon hver tredje uke, for å hindre ytterligere svekkelse av øyet. De ønsker å få klarhet i om legen var på jobb den uken de var innom.

– Vi ringte de numrene som vi fikk oppgitt, men linjene var sprengt. Vi kom ikke frem. Vi forsøkte hele fredag kveld og fortsatte å ringe lørdag morgen, sier ektemannen.

Ekteparet har ringt alle numrene som etterhvert. ble opprettet av Ullevål sykehus.

Aftenposten har fått flere henvendelser fra pasienter som sier de ikke kommer frem på telefonnumrene som er oppgitt.

Disse bygningene huser øyeavdelingen. Foto: Monica Strømdahl

Mange eldre mennesker

De er ofte innom øyeavdelingen til kontroll. Ekteparet forteller at det som regel er eldre mennesker som sitter på venterommet.

– Vi prøver å berolige oss selv med at legen sannsynligvis ikke var på vakt da vi var innom. Men vi ønsker bare å få klarhet i dette. Det kan sikkert berolige mange andre også, sier de.

Aftenposten har sendt over en rekke spørsmål til Ullevål sykehus, som de foreløpig ikke har besvart.

Ullevål sykehus opplyser lørdag at pasienter som har vært ved øyeavdelingen denne uken kan ringe 22 11 90 00 for nærmere informasjon.

Telefonene holder åpent til kl 23:30 lørdag kveld. I tillegg kan Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 benyttes.

Aftenposten har også kontaktet Folkehelseinstituttet,(FHI) men kommunikasjonsavdelingen sier at de ikke kan svare på spørsmål fra pressen før i ettermiddag. Begrunnelsen er stor pågang fra media.

Folkehelseinstituttet regner med å innkalle til en pressesamling etter klokken 16 lørdag.

Det er nå syv bekreftede tilfeller av koronavirus i Norge: Fire av dem i Oslo: