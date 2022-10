Forsvarer: Viggo Kristiansen ønsker å møte i retten

Viggo Kristiansen ønsker å møte opp selv ved et eventuelt rettsmøte der han skal frifinnes for Baneheia-drapene i 2000.

Viggo Kristiansen da han ble løslatt fra Ila fengsel i fjor sommer. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er for å få et ordentlig punktum for denne saken. Han vil avslutte det skikkelig, sier Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NRK.

Han tror ikke Kristiansen vil bruke rettsmøtet som en arena for å uttale seg, men at han likevel vil være til stede i retten.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud kunngjorde fredag at han vil innstille om at Borgarting lagmannsrett frifinner Kristiansen for Baneheia-drapene, som han ble dømt for og sonet 21 år i fengsel for.

Lagmannsretten skal nå avgjøre saken endelig, og det er opp til dommeren å avgjøre om det skal bli et rettsmøte, eller om det skal holdes via kontorforretning der alt skjer skriftlig. Lovens hovedregel er at det skal holdes et rettsmøte.