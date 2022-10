Vi slapp influensa to vintre på rad. Nå kan vi få det samtidig som korona.

I vinter kan vi få både korona og influensa samtidig. Tiltak kan bli aktuelt om sykehusene overbelastes.

Januar 2022: Intensivsykepleier Susanne Haugeto overvåker en pasient på generell intensiv 1 på Rikshospitalet i Oslo. På denne avdelingen lå de aller sykeste pasientene rammet av korona.

Koronapandemien er bak oss, men denne vinteren kan bli tøff. Nå snakker helseforskere om en såkalt «twindemic», en tvillingepidemi der både influensa og korona sprer seg samtidig.

Kan bli mye influensa

Ordet twindemic dukket først opp i The New York Times i 2020, men fenomenet har ennå ikke manifestert seg.

Nå går vi inn i den første tiltaksfrie vinteren på tre år. Hva skjer da?

Kanskje får vi svaret om vi ser til Australia, som har vinter fra juni til september. Der har nemlig influensaen herjet kraftigere enn på fem år.

Det er en kjensgjerning at influensaen som først dukker opp på den sørlige halvkule, gir en pekepinn på hva vi på nordligere breddegrader har i vente.

Ingen influensa i fjor

Mens korona herjet, var det lite influensa å spore i Norge. Faktisk ble det knapt registrert noen tilfeller fra mars 2020 og helt til mars 2022.

Årsakene var flere: Folk var langt mindre sosiale som følge av smitteverntiltakene, og nesten ingen reiste utenlands.

Spår mye influensa i år

Det er ikke gitt at vår influensaepidemi vil bli lik som i Australia. Men overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) slår fast:

– To samtidige epidemier i befolkningen vil ikke være bra.

WHO-virolog Richard Webby spår mye influensa i USA.

– Sannsynligvis får vi en stor influensasesong, sier han til Jama.

Tidsskriftet New Science spår en tøff «twindemic» for Storbritannia. Også de peker på Australia.

– Denne vinteren kan bli første gang vi ser effekten av både korona og influensa i full oppblomstring.

Det sier Steve Russell i NHS, det statlige helsevesenet i Storbritannia, til New Science.

FHI tror mest på at koronabølgen kommer tidligere og er ferdig før influensaepidemien, ifølge Aavitsland.

– Det er veldig vanskelig å vite nå. Dette er nytt terreng. Vi har uvanlig lite immunitet mot influensa i befolkningen og et uforutsigbart koronavirus i omløp, sier han.

I år har vi hatt flere store bølger med omikronvarianten. Senest i sommer. Det skjedde uten krise i helsetjenesten. Omikron gir som kjent mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter, og i tillegg er det høy immunitet i befolkningen.

Blir sykehusene overbelastet, vil det bli vurdert å gi råd om eventuelle tiltak, ifølge FHI. Men da må det trolig en ny og langt farligere variant til. Så langt er det undervarianten av omikron «BA. 5» som dominerer. Få blir alvorlig syke av korona nå.

Ekstra alvorlig influensa

I Australia var det influensavarianten H3N2 som herjet. Den gir mer alvorlig sykdom enn den typiske influensaen. Det melder New Scientist.

Samtidig var rekordmange innlagt med korona i juli, ifølge Reuters. Dette til tross for at 95 prosent av alle over 16 år har fått to doser med koronavaksinen.

I tillegg var mange i helse- og omsorgssektoren syke eller i isolasjon.

Myndighetene i Australia anbefalte i vinter å bruke munnbind inne og at alle tok en oppfriskningsdose.

Vaksine anbefalt

FHI anslår at rundt 70–90 prosent av befolkningen har vært smittet av korona. Har du hatt korona, vil ikke kroppen din glemme det med det første. Immunforsvaret vil kjenne igjen korona i flere tiår fremover og trolig forhindre at du blir alvorlig syk hvis du smittes.

I tillegg er er de fleste i Norge vaksinert mot korona. Men FHIs råd til de eldre, kronisk syke og gravide er å ta både korona- og influensavaksinen så fort som mulig.

En fjerde dose av koronavaksinen er nå tilgjengelig for risikogrupper mellom 18 og 64 år. Denne er tilpasset omikron.

Mandag starter utkjøring av influensavaksiner til kommunene. Disse er blitt oppdatert så de skal beskytte bedre mot virusene som nå sirkulerer. Men du må betale for den selv.