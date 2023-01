Ti barnevernsbarn døde. Bufdir vet hva som skjedde med bare ett av dem

Siden mars 2020 har det vært 190 alvorlige selvmordsforsøk ved norske barnevernsinstitusjoner. Ti barn døde. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gransket bare ett av dødsfallene.

Natt til søndag døde to tvillinger under barnevernets daglige omsorg. Jentene var bare 16 år.

Aftenposten har i lengre tid gransket alvorlige hendelser som dette.

Hver dag skjer det minst to alvorlige hendelser ved norske barnevernsinstitusjoner. Avvik skal rapporteres til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir):

Aftenposten har siden i fjor sommer jobbet for å få innsyn i de 200 mest alvorlige hendelsene de siste to og et halvt årene. De er hittil ikke blitt offentliggjort.

I dag kan vi avdekke at:

Fra mars 2020 til august 2022 har 102 barn forsøkt å ta sitt eget liv til sammen 190 ganger.

Ti barn døde under barnevernets omsorg i denne perioden, flere av dem i selvmord.

Det er registrert over 1650 alvorlige hendelser ved norske barnevernsinstitusjoner.

Det vil si at det i snitt skjer to alvorlige hendelser hver dag.