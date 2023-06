Alexandra Beverfjord slutter som sjef­redaktør i Dagbladet

Nyhetsredaktør Frode Hansen tar over rollen som sjefredaktør i Dagbladet etter Alexandra Beverfjord, som går inn i en ny stilling i Aller Media.

Alexandra Beverfjord går inn i en ny stilling i Aller Media og slutter dermed som Dagbladets sjefredaktør. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Aller Media samler alle de redaksjonelle merkevarene i ett forretningsområde, under felles ledelse.

Alexandra Beverfjord blir konserndirektør for den nye medievertikalen i Aller Media. Nyhetsredaktør Frode Hansen tar over som sjefredaktør i Dagbladet, skriver Aller Media i en pressemelding.

Beverfjord har vært Dagbladets sjefredaktør de siste fem årene.

– Dagbladet er en unik avis i norsk medieflora. Det har vært en stor glede å få jobbe sammen med avisas dyktige redaksjon. De siste årene har de levert slagkraftig nyhetsjournalistikk på en rekke områder, sier Beverfjord.

Frode Hansen har vært Dagbladets nyhetsredaktør siden 2013, men har jobbet i Dagbladet i 28 år i ulike stillinger.

– Jeg har nærmest vokst opp med avisen. Det er en avis jeg har et sterkt og nært forhold til. Derfor er det en ære og et privilegium å få lov til å fortsette med å jobbe med de flinke folkene i Dagbladet. Jeg er både stolt og ydmyk for denne muligheten, sier Hansen.