Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal anker ikke bedrageridommen

* 9. april publiserte Aftenposten en sak der de skrev at Aps stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal hadde levert en rekke fiktive reiseregninger til Stortinget. To dager senere anmeldte Stortinget Liadal.

* I mars 2021 ble Liadal tiltalt for grovt bedrageri ved at hun leverte feilaktige reiseregninger for 125.354 kroner.

* Rettssaken gikk i Oslo tingrett i november og desember i fjor.

* 28. januar ble Liadal dømt til sju måneders fengsel. Hun ble dømt for 47 av tiltalens 52 punkter.

* Liadal satt på Stortinget for Rogaland fram til 2021, men tok ikke gjenvalg ved valget i fjor.

* I desember i fjor ble det bekreftet at Stortingets presidentskap har avslått Liadals søknad om etterlønn.

Kilder: Aftenposten, NTB