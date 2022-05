Kronprinsens ekspedisjon værfast på Grønland

Etter å ha kommet seg 30 mil innover isen, er det nå bom stopp for kronprins Haakon, Vegard Ulvang og de andre deltakerne på en ekspedisjon over Grønland.

Deltakerne på ekspedisjonen slapper av i solsteiken midt på grønlandsisen. Uten vind kommer de seg ingen vei.

Tidligere har ekspedisjonen hatt god driv i dragene sine og har på det meste beveget seg ni mil på fire timer.

Kronprins Haakon ved ankomst Ilulissat på Grønland torsdag forrige uke.

– Vi kommer ingen vei. Og vi har et stykke igjen. Og værmeldinga det neste døgnet er ikke all verden, skriver ekspedisjonsleder og polarhistoriker Harald Dag Jølle i sin daglige oppdatering fra ekspedisjonen onsdag.

Paradoksalt nok er det finvær som skaper problemer for ekspedisjonen. De bruker drager (kiter) og ski for å komme seg over isen, men plutselig har vinden stilnet.

– Det er jo behagelig, jeg nekter ikke for det – å våkne til solskinn og en teltduk som ikke blafrer. Men en drageseiler blir fort urolig når det er vindstille, skriver Jølle.

– Sjekker værmeldingen

Ekspedisjonslederen opplyser at de sju deltakerne benytter anledningen til småreparasjoner og rydding i pulkene. I tillegg har de unnet seg mange kaffepauser i solsteiken, samt blåkveiterisotto med sopp og reker til middag og sjokoladekake til dessert.

Ekspedisjonen øyner et lite håp om et vindblaff onsdag kveld, noe de i så fall ønsker å dra nytte av.

– Vi sjekker værmelding nok en gang – og diskuterer ulike alternativer for når vi skal gjøre et forsøk. Kanskje må vi bli her enda en dag, og da må vi nok, som Nansen ville sagt, «flittig smøre os med den salve som heder tålmodighed». En salve han mente enhver polarekspedisjon måtte ta med mye av.

Tre uker

Ekspedisjonen dro ut fra Ilulissat vest på Grønland 20. mai. De hadde god driv og nok vind de første dagene og tilbakela opp mot ni mil på fire timer.

Første mål er Daneborg på andre siden av den gigantiske øya, en etappe de har beregnet tre uker på.

Deretter fortsetter ferden med kajakk nedover østkysten, men denne delen skal kronprinsen ikke være med på.

Formålet med ekspedisjonen er å formidle kunnskap om arktisk natur, forskning og polarhistorie. På veien skal deltakerne også innom forskningsstasjonen Eastgrip, midt på grønlandsisen, hvor de skal levere snøprøver til klimaforskere.

Det er UiT – Norges arktiske universitet som arrangerer ekspedisjonen.