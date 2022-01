Kongen sykmeldt med forkjølelsessymptomer

Kong Harald (84) har forkjølelsessymptomer og er sykmeldt de neste dagene, opplyser kongehuset. Kongen er trippelvaksinert mot covid-19.

Kong Harald er sykmeldt på grunn av forkjølelsessymptomer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

På kongehusets nettsider står det at det er kronprins Haakon som leder statsråd fredag. Han har ingen symptomer og har testet negativt for korona, ifølge kongehuset.

Torsdag testet utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) positivt for covid-19. Noen timer tidligere hadde hun besøkt kong Harald.

– Jeg ønsker Hans Majestet god bedring. Jeg har hatt en fin samtale med kronprins Haakon nå i morges, og jeg er takknemlig for at Kronprinsen videreformidler min varme hilsen til kong Harald. Som jeg sa i går så er jeg som alle andre redd for å smitte noen, og jeg håper inderlig ikke at jeg har smittet kong Harald, dronning Sonja eller kronprins Haakon i audiensen i går, skriver utenriksministeren i en uttalelse til NTB.

Da Huitfeldts smittetilfelle ble kjent, opplyste kongehuset at kongeparet og kronprinsen ville bli testet for korona i henhold til smittevernreglene. Også i pressemeldingen fredag ble det presisert at «alle nødvendige undersøkelser og tester vil bli gjennomført».

NTB har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen på slottet. De opplyser at de ikke har noen kommentar utover pressemeldingen.

Kong Harald har fått tre doser med koronavaksine, og den siste dosen ble satt 1. november.

Han har vært sykmeldt flere ganger de siste årene, blant annet i 2020 da han fikk operert inn en ny hjerteklaff.