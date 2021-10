Lekkasjer fra forslaget til statsbudsjett 2022

Den avtroppende borgerlige regjeringen har lekket flere punkter fra budsjettforslaget som legges fram tirsdag.

Siri Kalvig er administrerende direktør i Nysnø. Klimainvesteringsfondet får 900 millioner kroner, noe som er 200 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

* Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder kroner. I tillegg settes det av 2 milliarder til et klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

* Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.

* Et milliardløft for barn og unge: 200 millioner kroner til psykisk helse, 403 millioner kroner for å sikre at unge fullfører videregående skole, 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag og 20,5 millioner kroner til lærerspesialister.

* Husbanken får en milliard kroner som skal brukes til boliglån i distriktene.

* Én milliard til ny låneordning til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen.

* 400 millioner kroner til fritidskortordningen.

* 451 millioner kroner til å satse på Garnisonen i Porsanger, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

* Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Det tilsvarer et kutt på 9 prosent.

* 200 millioner kroner av totalt 3,1 milliarder staten har lovet til ny flyplass i Bodø

* 40 millioner kroner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

* Bostøtteordningen styrkes med 70 millioner kroner. Dette skal brukes til å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.

* Skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges. De skattes da som kapitalskatt, ikke som lønnsskatt, som er dagens ordning.

* Opsjonsskatteordningen utvides til å gjelde selskaper med opptil 50 ansatte (25 nå), 80 millioner i omsetning (25 nå), og 10 år gamle selskaper (6 år nå).

* Startbevilgning på 110 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø og 10 millioner kroner til brukerutstyr i statsbudsjettet for 2022.

* 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien.

* 162 millioner kroner settes av til å få på plass et skreimuseum i Lofoten.

* 100 millioner kroner skal brukes til å følge opp deler av rusreformen.

* 100 millioner til ny E16 mellom Arna og Voss

* 50 millioner ekstra i investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner

* Momsfritaket for elbiler videreføres.

* Inntektsgrensa for fri rettshjelp heves med 10 prosent.

* Større skattefradrag for reisekostnader for de som bor i de minst sentrale 300 kommunene.

* Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes 15,3 millioner kroner av til flere feller i elvene i Finnmark.

* 5 millioner kroner til etablering av barnehus for samiske barn.

* 4 millioner kroner til å styrke arbeidet mot rasisme.

* Stiftelsen Human Rights Service mister statsstøtten.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil:

* Gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. I dag får de om lag 80 prosent kompensasjon.

