FHI: Vaksineintervallet kortes ned fra midten av august

Norge får flere doser med koronavaksine, og intervallet mellom første og andre dose vil kortes ned til ti uker og enda mindre i ukene som kommer.

Når vi nærmer oss slutten av september, vil doseintervallet kortes ned til under ti uker i takt med at vaksinene kommer til Norge, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til NTB. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Linus Røvik Hauge

Intervallet mellom dosene er satt til inntil tolv uker, men ettersom vaksinasjonen med dose to starter for fullt allerede i midten av august, kan folk belage seg på å bli fullvaksinert tidligere enn planlagt, sier assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

Vaksinering med dose to starter for fullt i uke 32-33, fremfor uke 34 som tidligere planlagt. Dermed vil mange få et intervall på ti uker fremfor tolv mellom de to dosene.

– Når vi nærmer oss slutten av september, vil doseintervallet kortes ytterligere ned i takt med at vaksinene kommer til Norge, sier Bukholm til NTB.

Han sier at målet er at flere skal være fullvaksinert så tidlig som mulig, og derfor vil også tiden mellom de to dosene kortes ned.

– Vårt mål er å optimalisere fremdriften i vaksinasjonen, og da ønsker vi også å redusere doseintervallet. Dette ligger også til grunn for de grunnlagsberegningene i den reviderte vaksinasjonskalenderen, sier Bukholm.

Beskyttelse mot deltaspredning

FHI oppdaterte vaksinasjonskalenderen fredag. Der legges det opp til at Norge kan få fullvaksinert befolkningen tre uker tidligere enn ventet – altså i ukene 38–39.

Fredag opplyste samtidig EUs legemiddelbyrå EMA at Europa sannsynligvis får ytterligere 40 millioner doser av Modernas koronavaksine innen oktober. Ifølge Bukholm er det fortsatt de samme anslagene for leveranser til Norge som gjelder.

– Vi har fått cirka 100.000 flere Pfizer-doser og cirka 20.000 flere Moderna-doser i juli. Vi vil få cirka 290.000 flere Pfizer-doser og 200.000 flere Moderna-doser i august. I tillegg til det får vi cirka 70.000 flere Moderna-doser i september, sier Bukholm.

Den voksne delen av befolkningen vil dermed være godt beskyttet mot smitte enda tidligere enn det FHI har lagt til grunn i sine tidligere scenarioer.

Spesielt viktig er dette nå når Norge preges av deltavarianten som sprer seg raskere i befolkningen, understreker Bukholm.

– Både én og to vaksinedoser beskytter godt mot alvorlig sykdom forårsaket av denne varianten, men fullvaksinering med to doser av mRNA-vaksine er svært viktig fordi det gir en svært god beskyttelse også mot spredning av deltavarianten i samfunnet, sier han.

Viktig for gjenåpningen

Statsminister Erna Solberg (H) er glad for at den norske befolkningen ser ut til å bli fullvaksinert tre uker tidligere enn anslått.

– Norge jobber hele veien for å få tilgang til flere vaksinedoser. Det vil gjøre at befolkningen vil kunne bli fullvaksinert enda raskere enn dette. Dette er gode nyheter og viktig for den videre gjenåpningen av Norge, sa Solberg i en kommentar til NTB fredag.