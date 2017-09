Terrortiltalt hevder han skulle jobbe på bakeri i Syria

– At jeg har vært i kontakt med medlemmer i IS, det er riktig. Det var de som fraktet meg inn i Syria. Men jeg har ikke inngått noen avtale med dem om at jeg skal verves til den bevæpnede konflikten eller være en del av IS, forklarte mannen i Oslo tingrett mandag, ifølge NRK.

38-åringen forteller at planen var å jobbe på et bakeri.

– Det var også gode muligheter innenfor olje. Jeg hadde med meg cirka 10.000 euro, sa han.

– Beste i Syria

Mannen sier at moren hans i Syria var syk, og at han derfor ville dra dit.

– Jeg sa til min kone at IS er det beste i Syria. Samtidig har de sider som ikke er bra. Det kan ingen benekte. Forbrytelser, drap, angrep mot sivile og eksplosjoner.

Ifølge tiltalen satte 38-åringen seg under IS' kommando, lot seg transportere av dem og deltok i deres treningsprogram, som inkluderte våpen- og skytetrening. Han nekter altså for dette.

Mannen ble siktet i saken i fjor høst, nesten to år etter at han sammen med sin daværende kone og deres fem barn kom tilbake til Norge. De returnerte etter kort tid etter at deres minste datter ble alvorlig syk.

Bilder på mobilen

Førstestatsadvokat Jan F. Glent mener det 38-åringen forklarte i retten mandag, står i strid med hva han har forklart i avhør.

– Jeg har ikke sagt at jeg støtter IS, men det jeg har sagt er at de er de beste av de andre som kriger i Syria. Den islamske staten praktiserer sharia og det var derfor jeg ville bo i Raqqa under deres styre, sa 38-åringen via tolk, ifølge VG.

Politiet har blant annet funnet groteske bilder som angivelig er propagandamateriale fra IS på mobiltelefonen til 38-åringen, noe han nekter for å ha lastet ned.

Påtalemyndigheten mener både bilder og tekster som er funnet hos mannen, viser at han har støttet IS fullt ut hele tiden, og at han har tilpasset forklaringen sin.