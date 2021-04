Baneheia-bror mener jentene har blitt glemt i mediedekningen

Broren til drepte Stine Sofie Sørstrønen, sier at mediepresset har vært en påkjenning etter at saken til Viggo Kristiansen ble gjenåpnet.

Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. Foto: Privat / NTB

NTB

– Dette er en veldig stor sak som har blitt et mediesirkus. Nå snakker folk om Baneheia-saken. Det at de to jentene ble drept er nesten glemt litt oppi dette, for å sette det på spissen, sier Kristoffer Sørstrønen på NRK -programmet Lindmo.

Han fremhever at saken alltid er i sosiale medier og at det er «litt som om det har blitt gjort til ren underholdning».

– Folk må ikke glemme at dette er en privatsak og en veldig stor tragedie for oss, uttaler Sørstrønen.

Da lillesøsteren og venninnen Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000, var storebroren tolv år. Han har kjent på skyldfølelse etter drapet. Jentene spurte om han ville bli med, men han hadde ikke tid.

– Det er nok noe som har preget meg lenge i etterkant. At jeg har kjent på den skyldfølelsen. Men jeg ser jo det når jeg har blitt i voksen alder at det på en måte ikke var min feil. Selv om det var vanskelig å tenke det der og da, sier Sørstrønen.

Drapsdømte Viggo Kristiansen har fått straffesaken sin gjenåpnet. Foto: Photoline / NTB

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på jentene. Han har hele veien nektet straffskyld, og i februar ble det klart at han får saken sin gjenopptatt.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.