Oppfordrer til Halloween-feiring for de minste barna

Kunnskapsminister Guri Melby oppfordrer foreldre til å arrangere Halloween-feiring for barn i barnehage og barneskole-alder.

– Barna trenger sosialt samvær, sier kunnskapsministeren som særlig oppfordrer foreldre til å inkludere barna som kan være ensomme.

De nye begrensningene som sier ikke flere enn fem gjester privat, gjelder ikke for kohorter i barnehage og barneskole.

Ungdomsskoleelever og elever i videregående må forholde seg til reglene for de voksne.

– Ikke bevist at stenging av skoler begrenser smitten

I vår stengte regjeringen alle landets barnehager og skoler. Nå sier kunnskapsminister Guri Melby at det ikke er bevist at tiltaket begrenser smitten.

– Det er ikke bevist at stenging av barnehager og skoler begrenser smittespredning av koronavirus i samfunnet, men vi vet at det å stenge har store negative konsekvenser for barna, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

12. mars i år valgte regjeringen å stenge alle barnehager og skoler i Norge etter at smitten økte raskt. Stengingen varte i seks uker og medførte at flere tusen barnehagebarn og elever måtte holdes hjemme.

Mandag denne uken offentliggjorde regjeringen nye innstramminger etter økt smitte, men holder barnehagene og skolene åpne.

– Regjeringen har strammet inn tiltak ellers i samfunnet for at vi skal kunne holde skoler og barnehager åpne, sa Melby på onsdagens pressekonferanse.

– Dataene vi har så langt, viser heldigvis at det er lite smittespredning i barnehager og skoler – også i videregående skoler.

- Ingen ny bølge i Norge

Norge har ikke en ny koronabølge, men vi må reagere nå for å hindre at vi får det, sier helseminister Bent Høie.

Han oppfordrer folk til å slutte opp om de nye smittetiltakene.

- Jeg forstår de som synes det er rart å kutte gjestelisten til et bryllup på et lite sted der det aldri har vært smitte. Det har vært 150 lokale utbrudd siden august og vi vet ikke hvor det neste kommer.

Hvis vi begrenser antallet vi er sammen med, begrenses smitten.

Viruset er like farlig og like smittsomt som i mars. Bare en ting som kan stoppe det nå. At vi hindrer at det blir overført fra et menneske til et annet.

- Jeg forstår at det kan være krevende å følge med. Når du er på dugnad og det er vanskelig å skaffe seg oversikt over arbeidsoppgavene, kan det være fristende å sette fra seg trillebåren og gå hjem.

– Vi har i grunnen bare en oppgave: Å stoppe smittespredningen i Norge.

Skolene kan lokalt gå til rødt nivå

Skoler og barnehager driver nå med gult smittenivå, men skolene kan lokalt gå til rødt nivå hvis situasjonen lokalt tilsier det, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Melby sier hun har fått flere reaksjoner på de nye smittevernreglene, blant annet fra lærere som synes det er rart å møte 100 elever på skolen, men bare ha fem gjester privat.

At de bør rådet til å bruke munnbind på t-banen og ta det av seg fremfor 30 elever.

Melby forsvarer reglene og påpeker at munnbind særlig gjelder situasjoner der det ikke er mulig å smittespore.

- Det kan vi i skolen og barnehage, sier hun.

