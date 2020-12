Christina så på tv at huset var borte. – Det å ikke ha et sted å komme hjem til, unner jeg ingen

Familien på fire mistet huset i leirskredet. – Vi priser oss lykkelige over at vi ikke var hjemme.

Familiens hus vippet onsdag på skredkanten, før det senere raste ut. Foto: Hovedredningssentralen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Christina Brenden våknet brått onsdag morgen av flere ubesvarte telefoner og tekstmeldinger. Like etter ringte nødetatene som ville vite om familien var i god behold.

I noen timer hadde hun og familien vært blant dem det ikke var gjort rede for etter leirskredet i Gjerdrum.

29-åringen var på hytten på Sjusjøen sammen med mannen og deres to barn, og skulle etter planen være der til over nyttår.

– Da vi slo på TV-en så vi at huset vårt var det eneste i rekken som sto igjen. Vi skjønte at vi aldri ville kunne flytte tilbake, men håpet i det lengste at vi i alle fall ville få hente ut tingene til jentene våre, sier hun til Bergens Tidende.

André Guldbrandsen, Christina Brenden, Ylva og Eleah. Foto: Privat

– Vi er i sorg

Ved 16-tiden så hun nyere bilder av rasstedet på TV. Da var huset var borte.

– Det var helt surrealistisk. Det var så vondt, og det gikk så mange tanker gjennom hodet. Det å ikke ha et sted å komme hjem til, unner jeg ingen.

Da BT snakker med Brenden torsdag formiddag har hun fremdeles ikke fått sove.

– Vi priser oss lykkelige over at vi ikke var hjemme. Nå er tankene våre hos naboene våre. Alt annet er bare materielle ting.

Torsdag formiddag søkes det fortsatt etter overlevende i skredet. Ti personer er fortsatt ikke gjort rede for. Brenden forteller at det er et tett nabolag, og at hun kjenner flere av dem.

– Vi er i sorg. Akkurat nå eksisterer vi bare.

Søker for fullt

Søket etter savnede har pågått for fullt natt til torsdag. Håpet er fremdeles å finne folk i live, sier innsatsleder Dag Andre Sylju.

Innsatslederen sier det er svært krevende forhold i skredområdet, og det er fremdeles risiko for at det kan gå nye skred, ifølge NVE.

Brigt Samdal som leder NVE sitt arbeid i skredområdet, sier til BT at de håper at noen av de over 1000 evakuerte kan få flytte hjem på nyttårsaften eller en av de kommende dagene.

Torsdag morgen ble det klart at noen av husene i skredet har flyttet seg opptil 400 meter.

Christina Brendens hus er ett av ni hus som har rast ut. Totalt er det 31 boenheter.

Leirskredet i Gjerdrum er blant de største i Norges historie. Det er 700 meter langt og 300 meter bredt. Foto: Bård Bøe

Torsdag sier politiet at de fremdeles håper å finne folk i live. Foto: Bård Bøe

Overveldet av støtte

29-åringen og familien har reist fra hytten, og er hos Brendens foreldre i Lillestrøm. Hun forteller at familien har fått enormt mange henvendelser på sosiale medier fra folk som ønsker å hjelpe.

– Det er nesten overveldende. Vi greier ikke svare alle, vi har jo to små barn å ta vare på.

Hvor de skal bo fremover, vet hun ikke.

– Vi må prøve å ta tilbake hverdagen etter hvert.

