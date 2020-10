Direkte: Nobelkomiteen kunngjør årets fredsprisvinner

Se sendingen fra Nobelinstituttet direkte her fra klokka 11.00.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

Fredsforskningsinstituttet Prios direktør Henrik Urdal tipper Nobels fredspris i år vil gå til noen som har havnet i skyggen av pandemien.

Det er i år registrert 318 kandidater. Hvem av dem som når helt til topps, blir klart klokken 11 fredag.

– Pandemien og Verdens helseorganisasjon har ikke behov for mer oppmerksomhet enn de allerede får, og derfor tror jeg ikke komiteen vil velge en koronarelatert pris. Tvert imot, sier Henrik Urdal til NTB.

Han tror Nobelkomiteen vil ønske å hente fram viktige problemstillinger som kommer i skyggen av pandemien, som glemte konflikter eller alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Hongkong

– Innføringen av den nye sikkerhetsloven som innskrenker demokratiet i Hongkong, har skjedd mens verdens øyne har vært rettet mot covid-19, minner Urdal om.

Hvert år leverer PRIO en favorittliste med kandidater, og i år ble det kommentert at feltet var åpent.

Det ble spådd en fredspris for «lang og tro tjeneste», med journalistorganisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ) øverst, foran den sudanske aktivisten Alaa Salah, som har ledet protester for demokrati i hjemlandet. Deretter fulgte den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som i august ble forgiftet med nervegiften novitsjok i hjemlandet.

– Bør utfordre Kina

Etter ham følger den fengslede uiguren Ilham Tohti, som fikk fjorårets Sakharov-pris.

– En pris til en opposisjonell i Kina er i dag enda viktigere enn den var for ti år siden, sier Urdal til Aftenposten.

Det er SVs Petter Eide som har nominert Tohti til årets fredspris.

– Han er uigurenes viktigste stemme, ikke bare for å kritisere Kina, men også for å mane til dialog. Nobelkomiteen burde utfordre Kina igjen. Men jeg tviler på at de tør, sier Eide.

Demokratiforkjemperen Nathan Law er også på listen. Han måtte nylig flykte fra Hongkong etter innføringen av sikkerhetsloven der.

Der Prio spår at man vil løfte en «glemt» problemstilling, har verdens bookmakere en annen inngang. Blant deres favoritter er Verdens helseorganisasjon, den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, New Zealands statsminister Jacinda Ardern, og USAs president Donald Trump, skriver det amerikanske nyhetsmagasinet Time.