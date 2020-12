Alle ferjer og hurtigbåter fra rederiet Boreal får seilingsnekt

Samtlige ferjer og hurtigbåter i rederiet Boreal har fått seilingsnekt etter en revisjon. Nå må alle fartøy ligge til kai inntil videre, melder NRK.

MF «Vollsøy» legger til på Kvitsøy. (Arkivfoto) Foto: Jon Ingemundsen

NTB

Rolf Frøyland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi har vært om bord på en tilleggsrevisjon i dag. På bakgrunn av denne har vi nå trukket tilbake sikkerhetsstyringsdokumentet, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NTB.

Det betyr at det er funnet avvik i enkelte sikkerhetskriterier i henhold til internasjonale lover, og at fartøyene nå derfor må ligge til kai på ubestemt tid.

– Alvorlig

Aarhus kan foreløpig ikke gå i detalj på hvilke avvik som er blitt avdekket, men sier at det på et generelt grunnlag kan omfatte alt fra overordnet drift, hendelser, mangel på redningsvester eller andre feil om bord.

Han understreker at situasjonen er alvorlig, men håper på en snarlig løsning.

– Vi ønsker jo ikke å holde tilbake fartøy lengre enn vi må, men vi har et ansvar med tanke på sikkerhet, sier Aarhus.

Lagt fram handlingsplan

Boreal har ferjer og hurtigbåter i Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, Rogaland og Vestland.

Selskapet bekrefter overfor NTB at det onsdag ble avdekket et alvorlig avvik hos dem. Kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes sier at de har lagt fram en handlingsplan til Sjøfartsdirektoratet, og selskapet avventer nå tilbakemelding på denne.

– Inntil handlingsplanen er godkjent, må rederiets fartøy ligge til kai. Vi beklager ulempen dette medfører for våre kunder og kommer med mer informasjon så fort dette foreligger, skriver Fadnes i en SMS til NTB.

Setter inn hurtigbåter til og fra Kvitsøy

I Rogaland er det Boreal som drifter ferjesambandene Mekjarvik - Kvitsøy og Lauvvik - Oanes. Sistnevnte samband er imidlertid innstilt inntil videre.



Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) sier til Aftenbladet at Kolumbus setter inn hurtigbåt til alle avgangene i Mekjarvik - Kvitsøy-sambandet onsdag kveld.

– Fra torsdag morgen vil Kolumbus sette inn ekstraferje som tar alle avgangene. Det betyr at de som kommer med bil onsdag kveld, må sette denne igjen på kaien, og at de kan hente den igjen torsdag.

Første hurtigbåt vil være på plass i Mekjarvik til 20-avgangen onsdag.