Vil ikke be om oversikt

Justisminister Monica Mæland (H) ser «på nåværende tidspunkt» ingen grunn til å skaffe seg oversikt over politiets oppdrag for barnevernet. Uttalelsen vekker sterke reaksjoner, og opposisjonen varsler forslag i Stortinget allerede tirsdag.

«Jeg er tilfreds med Politidirektoratets oppfølging og ser på nåværende tidspunkt ikke grunn til ytterligere oppfølging fra departementets side», skrev justisministeren i et brev fredag. Oppsiktsvekkende, skremmende og arrogant er blant reaksjonene fra opposisjonen. Foto: Berit Roald, NTB

– Vi syns svaret er for passivt og hadde forventet at justisministeren viste større vilje til å ta initiativ, sier Lene Vågslid (Ap), leder av Stortingets justiskomité.

– En oppsiktsvekkende mangel på ydmykhet. Justisministeren har ikke tatt innover seg alvoret i situasjonen, mener Petter Eide (SV).

– Jeg syns holdningen til statsråden i disse spørsmålene er skremmende og skuffende, sier stortingspolitiker Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

Mæland: – Tilfreds med oppfølging

Stortingspolitikerne reagerer på justisminister Monica Mælands svar i kjølvannet av at Aftenbladet har avslørt at politiet i Norge utførte 2800 oppdrag for eller i tilknytning til barnevernet på ett år.

Omfanget har aldri tidligere vært kjent. Barneombudet gikk ut med en frykt for barns rettssikkerhet, og sa det hastet å få oversikt. Flere stortingspolitikere sendte justisministeren spørsmål, blant annet om hun ville sørge for at politiet begynner å kartlegge og overvåke omfanget av politioppdrag mot barnevernsbarn. Fredag uttalte justisminister følgende i et skriftlig svar til stortingsmedlem Jenny Klinge (Sp):

«Alle oppdrag som utføres av politiet registreres, men oppdragene kategoriseres ikke ut ifra om det er et bistandsoppdrag som utføres for barnevernet. Politidirektoratet opplyser at begrensninger i systemene gjør at det per i dag ikke foreligger planer om å utarbeide årlig statistikk på dette området.»

Mæland la til at Politidirektoratet «er i gang med et arbeid som ser nærmere på hvordan de kan øke bevisstheten og kompetansen blant politiansatte på dette området. Her vil de også se nærmere på hvordan de kan sikre bedre rutiner for oppdragene, og hvordan det kan legges bedre til rette for læring.»

Hun fortalte at politiet har plikt til å bistå barnevernet, men at eventuell maktbruk skal være til barnets beste, nødvendig og forsvarlig.

«Jeg er tilfreds med Politidirektoratets oppfølging og ser på nåværende tidspunkt ikke grunn til ytterligere oppfølging fra departementets side», avsluttet justisministeren.

«Overraskende og arrogant»

Lene Vågslid, leder av justiskomitéen, varsler overfor Aftenbladet følgende forslag når Stortinget behandler regjeringens politimelding tirsdag.

«Stortinget ber regjeringen følge opp Barneombudets anbefalinger om å sørge for en oversikt og kontroll over politiets maktbruk i barnevernssaker og komme tilbake til Stortinget i egnet sak.»

– At Mæland viser så lite vilje til å forbedre en så alvorlig situasjon, samtidig som så mange andre politikere og Barneombudet reagerer, er både overraskende og arrogant. Mest urovekkende er det at det kan virke som hun tar lett på saken, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til Aftenbladet.

– Vi må huske Erik Byes ord om at politikere er folkets tjenere. Jeg forstår at det kan være krevende for politiet å eventuelt måtte endre på rutiner og registrering. Men samtidig vet vi at blant annet politiets operasjonssentraler har økt betydelig i personell de siste årene. Da må det være mulig å bedre registreringen av hva politiet gjør, særlig når det omhandler barn, sier justiskomiteens Jenny Klinge (Sp).

– Signalene hun gir

Petter Eide (SV) sier han vil støtte forslaget, med mindre det kan hindre ham i å fremme et eget omfattende forslag han forbereder om bruk av politi i barnevernssaker.

– Justisministeren bør tenke gjennom hvilke signaler hun gir. Når hun svarer så passivt som hun gjør, uten å uttrykke noen bekymring, kan det tolkes som at hun godkjenner politiets praksis, sier Eide.

Leder av familiekomitéen, Kristin Ørmen Johnsen (H), skriver at hun fortsatt mener det er viktig med informasjon og oversikt både fra politi og barnevern. Silje Hjemdal (Frp) vil diskutere med stortingsgruppa før hun sier hva Frp vil stemme. Hun sier saken ikke handler om «å kritisere politiet», men om at kunnskap er et «viktig verktøy» i arbeidet for barnas beste.

Mæland: Politiet må svare

Aftenbladet forela opposisjonens kritikk og planen om et stortingsforslag for justisminister Mæland søndag formiddag. Vi ba om et intervju søndag eller mandag. Departementets kommunikasjonsansvarlig sendte følgende svar fra Mæland søndag:

«Stavanger Aftenblad sendte en e-post søndag formiddag med åtte kompliserte spørsmål, med en ekstremt kort svarfrist, på to timer. Dette gjør det umulig for departementet å gi grundige svar på en problemstilling som fortjener nettopp det.

Når barnevernet ber politiet om assistanse, er politiet pliktig til å bistå, etter barnevernloven. Når det fremkommer at dette skjer i større grad enn det en kanskje trodde, er det bra at Politidirektoratet er i gang med et arbeid som ser nærmere på hvordan de kan øke bevisstheten og kompetansen blant politiansatte på dette området.

Når det gjelder hvordan dette telles og kodes i politiets interne systemer, så mener jeg at det er politiet som må vurdere hvordan dette gjøres, og ikke politikere. Det er derfor et spørsmål det er naturlig at politiet selv svarer for.»