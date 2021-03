11 millioner doser av Astra Zeneca-vaksinen er satt i England. Der er det ikke rapportert om uvanlige blodpropp-tilfeller

Irland er det siste landet som stanser vaksinering ut fra føre var-prinsippet.

En helsearbeider setter Astra Zeneca-vaksinen i London i februar. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

Irske myndigheter er de siste i en rekke land som midlertidig stanser vaksinering med Astra Zeneca-vaksinen. Beslutningen kom søndag, etter rapportene om at tre norske helsepersonell med blodpropp er innlagt på sykehus. I tillegg er et dødsfall rapportert fra Innlandet tidligere i uken.

Irlands visehelsesjef Ronan Glynn understreker at det ikke finnes bevis for at vaksinen er årsaken til alvorlig sykdom. Han sier det er et føre var-tiltak.

Naboen Storbritannia er det europeiske landet som til nå har vaksinert flest. Over 11 millioner doser er satt av Astra Zeneca-vaksinen.

– Rapporter om blodpropp som er mottatt så langt, er ikke større enn antallet som ville ha forekommet naturlig i den vaksinerte befolkningen i Storbritannia, sier Phil Bryan til det medisinske tidsskriftet BMJ. Han er en av lederne i det britiske legemiddelverket.

10. mars var det registrert 30 blodpropp-tilfeller blant de fem millioner innbyggerne i EØS-området som har fått Astra Zeneca-vaksinen. Ifølge Det europeiske legemiddelverket (EMA) er ikke blodpropp og hjerneslag oppført på listen over bivirkninger fra vaksinen.

Uttalelsene fra EMA ble gitt torsdag denne uken.

Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

132.000 Astra Zeneca-doser satt i Norge hittil

I Norge var 132.324 doser med Astra Zeneca-vaksinen registrert i det nasjonale registeret SYSVAK lørdag, opplyser Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

Over 80.000 av dem er det personer under 50 år som har fått.

Astra Zeneca sier selv at det ikke er forhøyet risiko for blodpropp etter å ha tatt deres vaksine.

I en pressemelding lørdag kveld viser selskapet til at det er gitt 17 millioner vaksinedoser til nå. Deres egne undersøkelser viser at:

Det ikke er tegn til økt risiko for blodpropp i lungene eller blodpropp i leggen. Ei heller til unormalt lav konsentrasjon av blodplater.

Det ikke er flere som har fått disse sykdomstegnene enn normalt.

En «grundig gjennomgang» av funnene pågår fremdeles, opplyser Christina Malmberg Hägerstrand. Hun er kommunikasjonsdirektør i selskapet. EMA har også bedt dem om en vurdering av hendelser knyttet til lavt antall blodplater, opplyser selskapet.

Tre helsearbeidere er innlagt på Oslo universitetssykehus med blodpropp. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Lavt antall blodplater

Alle de tre som er alvorlig syke på Oslo universitetssykehus, og som har fått Astra Zeneca-vaksinen, har lavt antall blodplater. Dette er uvanlig hos blodpropp-pasienter, sier professor og overlege ved Rikshospitalet Pål André Holme til VG.

Anne Spurkland er professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Hun sier det er viktig å se om sykdomstilfellene henger sammen med vaksineringen, eller om det er snakk om sykdom som ville ha dukket opp uansett.

– I løpet av vaksineringen av hele befolkningen vil det være personer som kommer til å bli alvorlig syke. Det vil også skje i Norge. Spørsmålet er om dette har sammenheng med vaksiner. Akutt blodplatemangel forekommer hos et visst antall personer hvert år, sier Spurkland.

– Sykdomstilfellene er urovekkende og det er viktig at det blir undersøkt nærmere, sier professor Anne Spurkland.

Hun forteller at blodplater er som plaster som skal reparere skader i blodårene. Små skader i de minste blodårene i kroppen skjer hele tiden. Mangel på blodplater kan føre til blødning, ved at blodet renner ut i vevet. Det kan i verste fall være dødelig.

– Årsaken til akutt blodplatemangel er ukjent.

Blodplatemangel kan også opptre sammen med økt tendens til blodpropp. Blodpropper lages av blodplater og proteiner fra blodet. Begge deler finnes i begrenset mengde og kan bli brukt opp. Da kan man se både blødning og blodpropp på samme tid. Covid-19 gir økt tendens til blodpropp og hos noen også blodplatemangel.

Viktig å undersøke

– Hva sier du til at det har vært tre-fire slike tilfeller i Norge på få dager?

– Det er urovekkende og det er viktig at det blir undersøkt nærmere. Jeg ble litt overrasket da man satte Astra Zeneca-vaksinen på vent. Nå viser det seg at det kan ha vært lurt av myndighetene. De ville nok ha fått kritikk om de ikke hadde gjort det, svarer Spurkland.

Hun understreker at det er viktig å også finne ut om vaksinene tilhører samme batch, altså om vaksinene er produsert til samme tid og på samme sted. Legemiddelverket jobber nå å finne ut dette.

Lang pause kan få store konsekvenser for Norge

Blodpropptilfellene har de siste dagene vekket uro i Norge. Flere legevakter melder om stor pågang av bekymrede nyvaksinerte, etter at helsemyndighetene har bedt folk om å melde seg hvis de har sykdomstegn.

Foreløpig er bruken av Astra Zeneca-vaksinen kun satt på pause i Norge. Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet tror langvarig stopp i bruk av en vaksine vil få betydelige konsekvenser.

– Det var planlagt at vi skulle få cirka 220.000 doser pr. måned frem til sommeren. Om vi må ta en lang pause i bruk av Astra Zeneca-vaksinen, så vil det få store konsekvenser for fremdriften av vaksineprogrammet.