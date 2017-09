23-åring dømt til 19 års fengsel for drap på Maxbo på Notodden

Dommen mot 23-åringen falt torsdag, melder Telemarksavisa.

Aktor la for to uker siden ned påstand om 18 års forvaring under sluttprosedyren i Aust-Telemark tingrett, men retten kom torsdag enstemmig fram til en dom på 19 års fengsel for 23-åringen som drepte Frode Sanni i desember i fjor.

Mannen tok betenkningstid etter at dommen var lest opp. Foruten fengselsstraffen er han også dømt til å betale totalt 600.000 kroner i erstatning til familien.

– Hentet to økser

– Vi finner det bevist at tiltalte bestemte seg for å drepe Sanni da han satt i sin bil. Han gikk da og hentet kniv og øks. Da den første kniven ikke var skarp nok, hentet han en kniv fra sin egen bil. Så hentet han to økser, leste dommer Steinar Backe fra dommen.

Den 23 år gamle mannen erkjente straffskyld på alle punkter, også for narkotikabesittelse og steroidbruk. Aktor, statsadvokat Anne Margrete Katteland, kalte drapet på Frode Sanni 3. desember i fjor både grusomt og absurd.

Tiltaltes unge alder og det at han ikke tidligere er dømt for vold, er hovedårsakene til at tingretten under tvil ikke idømmer forvaringsdom, går det fram av dommen.

Retten har trukket ett år fra straffen i rabatt for tilståelsen.

– Ren henrettelse

Under rettssaken har den tiltaltes diagnose med Aspergers syndrom vært et tema, men retten har konkludert med at tiltalte var tilregnelig og skal dømmes for drap. Retten er videre kommet til at drapet var utført med overlegg.

Det er kjent at 23-åringen lenge hadde latt seg fascinere av videoer han fant på internett der IS-soldater utførte halshogginger og andre grufulle likvideringer.

– Drapet var en ren henrettelse, begått i full offentlighet. Han viste sterk gjennomføringsevne. Motivet fremstår for retten som helt uforståelig. IS-videoene har åpenbart påvirket tiltalte. Han utførte drapet slik han hadde sett på film, leser Backe.