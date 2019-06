Venstre vil redusere kjøttforbruket med nytt opplysningskontor

Venstre har allerede vedtatt at partiet ønsker å legge ned Opplysningskontoret for kjøtt og egg, men de har ikke fått gjennomslag for dette, skriver Nationen. De vant heller ikke fram med et forslag i 2017 om å samle dagens fire opplysningskontorer til ett.

Men en formulering i den nye klimaavtalen med landbruket gjør at partiet øyner nytt håp.

I avtalen heter det at regjeringen skal jobbe for å «endre matforbruket i den norske befolkningen slik at matforbruket i størst mulig grad blir i tråd med de nasjonale kostholdsrådene». Det betyr i praksis å kutte kjøttforbruket, noe som igjen kan bidra til mindre utslipp av klimagasser fra sektoren.

Venstres André N. Skjelstad mener forslaget om sammenslåing fra 2017 er blitt aktualisert med klimaavtalen. Han skriver i en epost til avisen at et nytt felles kontor gjerne kan ha en desentralisert struktur med tilstedeværelse over hele landet.

– De bør også jobbe enda mer utadrettet enn i dag, gjerne med deltakelse på festivaler og skolebesøk i hele Norge, skriver Skjelstad.