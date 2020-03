Apotek i Klepp må stenge torsdag

Flere apotekansatte i Norge er nå i karantene eller isolasjon. Dermed må 21 av Norges 963 apotek nå stenges midlertidig for kunder fra 19. mars. Apotek 1 Jærhagen i Klepp er ett av dem.

– Apotekansatte er helsepersonell. Får en som jobber på apoteket symptomer på luftveisinfeksjon, må vedkommende testes for covid-19 og holde seg hjemme til svaret på prøven er klar. Dette er viktige tiltak. De ansatte er veldig opptatt av å ikke smitte pasienter eller kolleger. Men det er klart dette påvirker bemanningssituasjonen i apotekene, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Fem av de stengte apotekene opprettholder drift på bakrommet for å sikre at kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere får legemidler og medisinsk utstyr som de skal.

– Apotek og apotekkjeder samarbeider nå for å sikre dette best mulig, sier Soldal.