Fotballforbundet vil avvente virussituasjonen videre

Folkehelseinstituttet (FHI) går ut med en ny anmodning mot arrangementer med flere enn 500 mennesker. Fotballforbundet skal vurdere situasjonen ytterligere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fotballforbundets håp om å fylle Ullevaal-tribunene i EM-omspillskampen mot Serbia er i alvorlig fare etter Folkehelseinstituttets anbefaling tirsdag. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.

En rekke idrettsarrangementer i Norge vil falle inn under denne kategorien. FHI anbefaler risikovurdering før gjennomføring av offentlige arrangementer med flere enn 100 deltakere.

– Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som deretter må godkjennes av kommunen, påpeker FHI.

Hensikten er å begrense spredning av koronaviruset.

Fotballforbundets håp om å spille EM-kvalifiseringskampen mot Serbia (26. mars) for et fullsatt Ullevaal vil være umulig å gjennomføre uten å bryte FHIs anbefaling. Løsningen vil da måtte bli tomme tribuner.

– Det er Uefa som arrangerer denne kampen. Disse kampene i mars er plassert inn i et tett internasjonalt program som ikke er bestemt av oss. Vi (NFF) tviler på at muligheten for å avlyse eller flytte kampen er til stede, sier Gro Tvedt Anderssen til NTB.

Hun er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF og hadde fått med seg FHIs nye anmodning via mediene kort før hun snakket med NTB.

– Vi må bruke noe tid nå og å ha kontakt med smittevernoverlegen i Oslo for må se hva dette innebærer for oss, sier Andersen.

Hun legger ikke skjul på at kampen er svært viktig sportslig for NFF og peker på forskjellen mellom å spille for fulle tribuner og tomme.