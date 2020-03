Helsedirektoratets anbefaling: Norge – Serbia uten publikum

Helsedirektoratet mener tomme tribuner i den viktige fotballandskampen mellom Norge og Serbia 26. mars er riktig vei å gå.

Fotballforbundets håp om å fylle Ullevaal-tribunene i EM-omspillskampen mot Serbia er i alvorlig fare etter Folkehelseinstituttets anbefaling tirsdag. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Når det gjelder landskampen er jeg redd dette betyr, for meg som for mange andre som har stor glede av fotball, at vi anbefaler at den ikke gjennomføres med publikum på Ullevaal om 14 dager, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på spørsmål fra NTB.

Fotballforbundet skal vurdere situasjonen ytterligere. Folkehelsedirektoratet (FHI) anbefaler å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere på grunn av situasjonen rundt koronaviruset.

En rekke idrettsarrangementer i Norge vil falle inn under denne kategorien. FHI anbefaler risikovurdering før gjennomføring av offentlige arrangementer med flere enn 100 deltakere.

– Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som deretter må godkjennes av kommunen, påpeker FHI.

Hensikten er å begrense spredning av koronaviruset.

NFF avventer

Fotballforbundets håp om å spille EM-kvalifiseringskampen mot Serbia (26. mars) for et fullsatt Ullevaal vil være umulig å gjennomføre uten å bryte FHIs anbefaling. Løsningen vil da måtte bli tomme tribuner.

– Det er Uefa som arrangerer denne kampen. Disse kampene i mars er plassert inn i et tett internasjonalt program som ikke er bestemt av oss. Vi (NFF) tviler på at muligheten for å avlyse eller flytte kampen er til stede, sier Gro Tvedt Anderssen til NTB.

Hun er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF og hadde fått med seg FHIs nye anmodning via mediene kort før hun snakket med NTB.

Stor forskjell

– Vi må bruke noe tid nå og å ha kontakt med smittevernoverlegen i Oslo for må se hva dette innebærer for oss, sier Andersen.

Hun legger ikke skjul på at kampen er svært viktig sportslig for NFF og peker på forskjellen mellom å spille for fulle tribuner og tomme.

Det ligger en EM-plass i potten i nasjonsomspillet i slutten av mars. Med norsk seier over Serbia 26. mars og over Skottland eller Israel fem dager senere (også det på Ullevaal), vil Norge være sluttspillklar for første gang på 20 år.