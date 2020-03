Helsedirektoratet: -Flypassasjerer fra smitteområder må håndteres likt

Helsedirektoratet vil at alle passasjerer fra områder med vedvarende koronasmitte skal håndteres likt ved norske flyplasser.

Svein Lie i Helsedirektoratet sier at det skal være lik behandling av passasjerer fra smitteutsatte områder ved norsk flyplasser. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

– Vårt råd er enkelt: Det skal være lik behandling, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet sendte ut råd for håndteringen søndag kveld, etter å ha blitt gjort oppmerksom på forskjeller.

Søndag kom det fram at reisende fra Frankrike ble kontrollert for koronasmitte da de landet på Gardermoen, mens passasjerer fra Bergamo i Nord-Italia gikk rett gjennom uten virussjekk på Torp.

Nordmenn som kommer hjem fra steder der det er vedvarende smitte, skal være i karantene i 14 dager, understreker Lie.

– Utenlandske turister som har vært i områder med vedvarende smitte, bes reise tilbake til sitt hjemland eller ta kontakt med kommunelegen for å få en vurdering, sier han.

Risikoanalyse på vei

Det jobbes nå med en risikoanalyse av smittesituasjonen. Denne er til behandling hos Helsedirektoratet, opplyser Lie.

– Vi vil komme fram til en konklusjon på et senere tidspunkt, sier han.

Det er uklart hvor mange nordmenn som befinner seg i smitteområder i utlandet.

– Vi har ikke oversikt over nordmenns reisevaner, annet enn for dem som har meldt fra til ambassader. Det gjør man normalt ikke på reiser i Europa, sier han.

Usikkert rundt arrangementer

Etter at det fredag ble besluttet at Holmenkollen skifestival skulle gå uten publikum, har det vært knyttet usikkerhet til gjennomføringen av en rekke andre arrangementer.

Lie understreker at dette er opp til hver enkelt arrangør og den aktuelle kommunelegen. Han avviser at dette er en form for ansvarspulverisering.

– Arrangøren har et ansvar, det står i loven. Det er ikke oppsplitting av ansvar, sier han.

Tilbakemeldingen til Helsedirektoratet er at dette systemet fungerer.