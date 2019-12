Mann truet galleriansatte med balltre da de var utsolgt for Ari Behns kunst

En feil med nettbutikken førte til at Ari Behns kunst ble solgt mange ganger, selv om det var utsolgt. Da truet en mann med å hente balltre, ifølge NRK.

Ari Behns kunst er ettertraktet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

– Vi fikk bestilling på bestilling. Bildene er blitt solgt så mange ganger at vi har ikke tall på det, sier Ingrid Fredstad, som driver galleriet, til kanalen.

Det var trolig en overbelastning av nettbutikken i timene etter at Behns død ble kjent, som gjorde at det var mulig å kjøpe samme kunstverk mange ganger. Galleriet hadde i utgangspunktet bare fem bilder til salgs.

En mann møtte opp lørdag morgen og krevde å få bildet han mente han hadde kjøpt på nett.

– Jeg mener at han også sa at han skulle ha med et balltre. Da ble vi ganske engstelige. Vi er tre små damer på under 1.60, sier Fredstad.

Galleri-eierne er i gang med å returnere pengene til kundene.

