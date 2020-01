Niåring døde etter boligbrann i Bergen

En ni år gammel jente døde på sykehus av skadene hun pådro seg etter en boligbrannen i Ytrebygda i Bergen lørdag. Fremdeles er tre personer innlagt på sykehus.

Brannen startet i morgentimene lørdag morgen. Lørdag kveld døde en ni år gammel jente av skadene hun pådro seg i brannen. Foto: Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Røykdykkere hentet fire bevisstløse personer ut av den brennende boligen. Fremdeles er tre av disse innlagt med alvorlige skader, opplyser politiet. Foto: Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– De tre øvrige som ble hentet ut av brannmannskapene får intensivbehandling, og tilstanden er alvorlig og fremdeles uavklart. Vi ber om respekt for at det ikke vil bli gitt ytterligere oppdateringer om helsetilstand, opplyser Helse Bergen via politiets pressemelding.

Det var en familie på sju, to voksne og fem barn, som bodde i rekkehuset. Barna er i alderen 7 til 18 år. Familien er opprinnelig fra Syria. Ifølge politiet var fire av barna og de to voksne til stede i huset når brannen startet.

Det femte barnet var ikke i huset, men ble lørdag gjenforent med sin familie. Nå ivaretas familien av helsevesen og av Bergen kommune.

Fikk livreddende førstehjelp

Brannen brøt ut i 6.45-tiden lørdag i den ene delen av en tomannsbolig i bydelen Ytrebygda like ved Flesland i Bergen.

Røykdykkere hentet ut fire bevisstløse personer, og de fikk livreddende førstehjelp på stedet. De to andre personene tok seg ut av huset på egen hånd. Alle seks ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus – tre av dem med helikopter.

Politiet opplyste lørdag ettermiddag at familiens pårørende var blitt varslet.

Krisehjelp fra kommunen

Bergen kommune har gitt de nærmeste pårørende tilbud om psykososial krisehjelp, og det er også blitt satt en krisestab, skriver VG.

– De har sittet sammen og samarbeidet med Bergen brannvesen, politiet og Helse Bergen. De koordinerer informasjon og ser hva kommunen kan bidra med, sier informasjonsdirektør Eva Hille i Bergen kommune.

Dramatisk aksjon

Årsaken til brannen er ukjent, men politiet tror brannen startet inne og mest sannsynlig i andre etasje, skriver NRK.

Frode Lie, brigadeleder i brannvesenet, forteller til TV 2 om en dramatisk aksjon.

– De første beskjedene vi får er at det er bekreftet at det er personer i tredje etasje. Vi iverksetter røykdykkerinnsats på direkten, de går forbi flammene og henter ut fire livløse personer med en gang, sier han til TV 2.

Kripos koblet inn

Mandag starter politiet sine undersøkelser, og vil få bistand fra Kripos for å avdekke brannårsak og brannforløp.

Hittil har politiet avhørt innsatspersonell som rykket ut, så vel som naboer til brannåstedet. Flere avhør vil bli foretatt i løpet av søndagen. De to personene som kom seg ut av det brennende huset på egen hånd vil bli avhørt så snart de er i stand til det.

Politiet legger til at det ikke foreligger mistanke om noe kriminelt.

Publisert: Publisert 5. januar 2020 12:26 Oppdatert: 5. januar 2020 13:57