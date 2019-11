Andrés første østers endte med spysyke

– Er det mulig altså, jeg er 43 år gammel og første gangen jeg prøver østers så var det magesjau, sier André Nerheim til Aftenposten.

Han er til vanlig kommunikasjonssjef i Fellesforbundet. Fredag var han på en restaurant i Oslo med en kompis, og hadde en strålende opplevelse.

– Det var ikke før lørdag jeg kjente at noe var halvveis. Søndag morgen, da kona reiste til USA, kom sykdommen. Perfekt timing.

Det viste seg at Nerheim antagelig hadde spist østers med norovirus. Det bekrefter daglig leder i østersprodusenten Norwegian Shores, Kristian Lier. Han opplyser østersen stammer fra et parti med 1300 østers, distribuert av Laks- og viltsentralen i Oslo før helgen. Viruset gir omgangssyke.

– Det er så vidt meg bekjent fire restauranter som har opplevd gjester med symptomer, sier han.

Viruset stammer fra mennesker

– Vi kjører egne smaksprøver også. Jeg har spist masse østers av dette partiet selv, uten å bli syk, sier Lier.

Han har funnet noroviruset i stikkprøver, og føler seg rimelig sikker på at det er det som forårsaker sykdommen hos kundene. Viruset stammer ifølge Lier fra mennesker, som gjennom oppkast og diaré sender det videre ned i kloakken. Til slutt havner det i sjøen og plukkes opp av østersen. I dette tilfelle befant østersen seg på Tjøme i Vestfold. Dessverre har ikke østersprodusenter funnet en idiotsikker metode for å oppdage viruset, forteller Lier:

– Analysemetoden er inkonsekvensen med tanke på om viruset er aktivt eller inaktivt. Det er spesielt et problem når det er kaldt i vannet, sier han.

– Er det umulig for dere å være helt sikre østersen ikke har virus?

–Ja, dessverre. Hvis man skal være 100 prosent sikker må man gjøre østers til en sesongvare og kun selge det om sommeren, sier han.

Vil gjerne besøke restauranten igjen

Laks- og viltsentralen ønsker ikke å oppgi hvilke fire restauranter som har rapportert om smittede skjell. Det aktuelle partiet har også blitt distribuert av andre grossister.

– Så snart vi ble gjort kjent med mistanken om norosmitte, iverksatte vi tilbakekalling og salgsstans for å begrense omfanget, sier daglig leder Tom Norby.

Han opplyser at Mattilsynet har fått en oversikt over hvilke restauranter som er berørt. Ettersom listen ikke blir offentliggjort, har Aftenposten valgt å anonymisere restauranten André Nordheim besøkte. Daglig leder ved restauranten opplyser at én annen kunde er blitt syk. Alle gjester skal ha blitt kontaktet av restauranten.

– Det er bare å tilgi, for det er sånt som skjer når man har rå råvarer. Jeg er litt småsur på leverandøren, men ikke restauranten altså. Kvelden var en strålende opplevelse så der kommer jeg til å gå igjen, sier Nordheim.

– Det er stort sett trygt

Kristian Lier får spørsmål om det er trygt å spise østers fremover:

– Det er stort sett trygt. Om man vil være sikker kan man varmebehandle dem i vinterhalvåret. Men det er et risikoprodukt, og det vil det alltid være. Vi gjør det vi kan av renseprosesser og prøver å være i forkant på metodikk, sier han.

André Nordheim har formulert helgens opplevelse i poetisk form på Facebook:

«Debuten / Første rett var østers. Bare oss to / Jeg drakk vin. Og tenkte at dette gikk fint. / En gang må man jo debutere / Først kom sykdommen / så kom brevet».